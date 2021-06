¿Serán negacionistas?

Como nos sucede a muchos de edad mayor de 60 años, durante el 2020 nos encerramos y algunos de los controles que pudimos evitar, se hicieron.

Ahora ya vacunados por al menos una dosis, empezamos a recorrer los consultorios o centros médicos que nos hacían falta. Y este es el motivo de mi carta.

He visto centros médicos llenos con padres/madres/hijos/hijas que acompañan o son pacientes esperando su turno y nos mezclamos todos, algunos con nada o poca ventilación y otros, por ser diferentes especialidades, nos juntamos todos. Algunos toman la temperatura al entrar y otros nada, cobran un adicional por covid y he visto a especialistas usando la misma ropa para diferentes pacientes (que quizás las normas lo permitan, no sé). Pero más me preocupó la cantidad de gente en las salas de espera pues son de un tamaño pequeño con respecto a la cantidad de profesionales. Hay gente sentada y otra parada tras las paredes, con poca ventilación.

Los profesionales por suerte están vacunados (creen en la vacuna) pero obviamente como alquilan no realizan modificaciones edilicias para adaptar a los tiempos de pandemia. En muchos casos hay comercios con protocolos que cuidan más que los consultorios. ¿No se deberían replantear los tiempos entre turnos, las burbujas de diferentes especialidades, etc? Yo sé que afectan a la economía de cada uno de ellos, pero me parece que pueden ser un lugar de contagio importante.

Raúl Dobrusin

DNI 10.112.372



Neuquén