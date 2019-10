Sergio Hernández en la región: ''el Valle es un lugar donde hay conocimiento de básquet''

Sergio Santos Hernández fue convocado por el Banco Provincia de Neuquén para contar sus experiencias de liderazgo y manejo de grupos. Al mismo tiempo, brindará charlas este viernes para chicos y chicas de las formativas y público en general en el club Pacífico.

Un par de horas después de su arribo en la tarde del jueves, el entrenador de la selección argentina de básquet dialogó en exclusiva con ''Río Negro'' sobre su paso por la región en la década del 90', cuando dirigió a Deportivo Roca.

''Fueron años muy importantes para mi porque eran mis inicios. Ya había estado en Cañada de Gómez pero era mi etapa de comienzo. Eran tiempos difíciles del Deportivo en lo económico. Eso hacía que no pudiéramos tener el equipo que la gente quería y teníamos dificultades. Lo bueno es que ganábamos mucho de local y la gente estaba contenta. Teníamos buen feeling y el público nos bancó siempre, aun en las derrotas. Pasé un par de años espectaculares y la última vez que visité a Independiente de Neuquén por Liga, pero nos hospedamos en Roca y aproveché a ver a mucha gente amiga'', contó.

En estas horas comienzan las temporadas del Federal y la Liga Argentina. Entre las dos provincias norpatagónicas hay 12 clubes participando a nivel nacional. Consultado al respecto, Hernández comentó: ''Se la actualidad del Valle, me alegro que esté empezando a crecer el básquet profesional. Estaré atento y espero que les vaya bien. Hay lugares del país que son lugares basquetboleros más allá de eso. Se habla de básquet y hay conocimiento en el valle. No me olvido de aquellos regionales donde jugaban Allen, Cinco Saltos, Roca, Río Colorado. El Valle de Río Negro y Neuquén es un lugar donde el básquet se consume mucho independientemente de si hay equipos profesionales o no''.

Uno de los conceptos en los que el DT se explayó en la charla que dio en el edificio del BPN en Neuquén relaciona la identidad de los equipos con el material que lo compone. ''En la selección argentina vos seleccionas los mejores jugadores disponibles. En un equipo es distinto. Es peligroso andar apegado a un libreto porque hay que sacarle el mejor provecho al material con el que contás y teniendo en cuenta el torneo que vas a jugar. En este caso con la selección podríamos haber sido más conservadores en el estilo, pero dudo seriamente que el resultado hubiese sido el mismo. Al mismo tiempo, esta forma de juego podría haber sido peligrosa, pero cuando cuando vos doblás la apuesta, la recompensa puede ser mayor. Está bueno sentirte identificado con una idea, pero esto es profesional y vos no podés actuar por idealismos'', subrayó.

Al mismo tiempo, el Oveja concluyó que ''todo jugador tiene su máxima velocidad y agresividad. La idea del bloque extendido, ser provocativo en defensa, forzar errores del rival, del ataque rápido como primera herramienta son recursos que hacen al básquet que se está jugando hoy y me parecen los más acertados''.