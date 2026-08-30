La UCR Nacional empieza su camino hacia una “alternativa” para el 2027

Leonel Chiarella se propuso recorrer el país desde que asumió en diciembre pasado la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Es el titular más joven del partido centenario, con 37 años y un segundo mandato en curso como intendente de Venado Tuerto, Santa Fe, el dirigente desembarcó en la cordillera donde dejó definiciones de cara al 2027: “Queremos construir una alternativa y tener un candidato propio en conjunto con otras fuerzas políticas”.

El dirigente lleva 35.000 kilómetros recorridos en los cortos ocho meses al frente del partido y habla de las “fortalezas” del radicalismo como un partido con territorio, con cinco gobernadores y más de 500 intendentes en todo el país.

“Queremos demostrar a la Argentina que ninguno de los extremos le hace bien, necesitamos un Estado eficiente, que le resuelva los problemas a la gente básicamente”, afirmó en diálogo con Río Negro donde enumeró entre las principales preocupaciones actuales de la sociedad a la infraestructura, la educación, la economía y la seguridad-narcotráfico.

Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional estuvo en la cordillera. Foto: Chino Leiva

Para el dirigente “hoy es momento de escuchar, de estar, de plantear cuáles son los problemas que tiene nuestro país, cuáles son las soluciones que nosotros damos a esos problemas, no desde las ideas sino desde los hechos concretos, lo que hacemos en las gobernaciones, en los municipios y eso tiene que replicarse a nivel nacional”, afirmó.

“Creo que vivimos hoy un debate en la Argentina que tiene que ver con cuál es el rol que cumple el Estado” y mencionó dos “extremos” como el modelo del kirchnerismo “atravesado por la corrupción” y el del presidente Javier Milei con una propuesta de “ausencia” del Estado. De inmediato acotó: “Nosotros no queremos ni un Estado presente, bobo y corrupto; ni uno ausente; queremos un Estado eficiente, que tenga las cuentas equilibradas, pero que invierta en infraestructura, que defienda la educación, que promueva la salud pública y esto tiene que ver con la eficiencia, pero también el Estado humano”.

Chiarella fue uno de los intendentes que impulsó un amparo en reclamo por el mal estado de las rutas nacionales de su zona y acusó que el gobierno nacional “está recaudando el impuesto al combustible de manera permanente, en el último año recaudó más de 1 billón de pesos y en lugar de mantener las rutas, que son el 7% del total del tejido de redes de caminos del país, lo tiene en un plazo fijo”. Estimó que con esos recursos se podrían haber reparado más de 10.000 kilómetros de rutas, de los 40.500 kilómetros que tiene su red.

“Queremos que se hagan cargo, que cumplan con la ley y con los fallos de la Justicia”, alentó y destacó la posición de los gobernadores que han impulsado acuerdos para “hacerse cargo” de rutas nacionales, como son los casos regionales de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. “Eso es tomar una decisión para que la gente no se siga matando en las rutas”, sentenció.

«Yo no quiero un presidente que venga a destruir el Estado, creo en el Estado eficiente que le resuelve los problemas a la gente». Leonel Chiarella.

En la mirada positiva de la gestión de Milei, el radical destacó la baja de la inflación, las cuentas equilibradas y el equilibrio fiscal, aunque reclamó que se debe apuntar a reactivar el consumo.

Para Chiarella, el radicalismo ofrece una opción exhibiendo gestiones actuales, entre las que destacó al gobernador de su provincia Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y otros mandatarios cada uno con ejes distintos: “Tenemos una plataforma para poder decirles a los argentinos que cuando el radicalismo gobierna, el radicalismo gobierna con honestidad, gobierna con coraje para resolver los problemas y con resultados en los temas importantes que le importan a la gente”, enfatizó.



La reforma electoral, lejos de la gente

El titular de la UCR considera que incluir en el debate nacional una reforma electoral, que tiene como base la eliminación de las PASO, es un tema “estrictamente de la política”.

Consultado por este diario por la postura del radicalismo, Chiarella evitó definiciones. Dijo que se analiza en los bloques legislativos, con los gobernadores y referentes de otras fuerzas. A su entender “es un tema pura y estrictamente de la política, mientras la gente está endeudada estamos discutiendo el régimen electoral. Creo que hay que enfocarse en los problemas que tiene la gente”.

“Caemos en lo mismo de siempre: la política discutiendo los problemas y los privilegios de la política, y no discutiendo los problemas y las necesidades de la gente”, afirmó.



Chiarella, estuvo -acompañado por la legisladora Lorena Matzen- en Bariloche, donde respaldó al exintendente Marcelo Cascón y la propuesta local para las elecciones a Convencionales de noviembre; en El Bolsón con correligionarios; y participó en Esquel de la Convención Radical de Chubut.