Es argentino, trabaja en Australia y asegura que gana más de US$2.000 por semana en la minería

Mariano es argentino, profesor de Educación Física y trabaja en la industria minera de Australia. En sus redes sociales cuenta cuánto puede ganar realizando una de las tareas que, según explicó, tiene menor remuneración dentro del sector. Aseguró que, pese a no tener estudios ni experiencia vinculados con la minería, puede superar los US$2.000 semanales.

“Si hubiese sabido lo buenos que son los sueldos en la industria minera australiana, hubiese venido muchísimo antes”, contó el joven en un video en el que mostró cómo es su régimen laboral y cuánto dinero puede obtener.

Trabaja 12 horas por día y tiene un régimen de 7×7

Mariano explicó que su esquema habitual es conocido como 7×7: trabaja durante siete días y luego tiene siete días de descanso.Sin embargo, contó que puede sumar jornadas adicionales durante su período de trabajo. “Me dejan hacer cinco días extras en esa semana que tengo. Así que estoy trabajando 12 días seguidos”, explicó.

Durante esas jornadas trabaja alrededor de 12 horas por día. Según su relato, cobra aproximadamente 47,50 dólares australianos por hora. A partir de ese valor, calculó sus ingresos semanales y luego descontó los impuestos correspondientes. El trabajador estimó que, después de aplicar un descuento del 15% en concepto de impuestos, sus ingresos rondan los 3.391 dólares australianos por semana.

¿Cuánto representa en dólares estadounidenses?

Para dimensionar el ingreso, Mariano convirtió el monto a dólares estadounidenses utilizando una cotización de referencia de 1,50 dólares australianos por cada dólar estadounidense. De acuerdo con su cálculo, el resultado es de aproximadamente US$2.260 por semana.

Si se toma un promedio de cuatro semanas por mes, el trabajador estimó que podría alcanzar los US$9.000 mensuales. Cabe aclarar que se trata de los cálculos realizados por el propio trabajador y que el ingreso final puede variar según la cotización, la situación fiscal, las horas trabajadas y las condiciones particulares de cada empleo.

“No tengo ningún estudio ni experiencia”

Uno de los aspectos que más llamó la atención del relato es que Mariano aseguró que no cuenta con estudios ni experiencia relacionada con la industria minera. “Simplemente estoy haciendo el trabajo peor pagado que se podría decir que se puede encontrar acá en la minería”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que las posibilidades de ingresos pueden ser mayores para quienes cuentan con formación profesional, especialización o experiencia dentro del sector.

“Si sos ingeniero o tenés alguna especialidad o muchísima experiencia en el campo de la minería, podrías estar ganando muchísimo más que lo que estoy ganando yo”, afirmó.