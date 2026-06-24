Alerta por nieve en la cordillera: las recomendaciones para viajar seguro por las rutas de Neuquén y Río Negro

Varias rutas de la Patagonia fueron impactadas por la ola polar, entre ellas los caminos que circulan por Neuquén y Río Negro. Debido a la alerta, la Dirección Nacional de Vialidad aconsejó tener ciertas precauciones antes de trasladarse.

Si vas a manejar, las autoridades emitieron recomendaciones clave para transitar con nieve o hielo. La presencia de las bajas temperaturas puede ocasionar complicaciones severas y se requiere circular con la mayor precaución posible.

Alerta por nieve en la cordillera: requisitos a tener en cuenta para viajar en rutas de Neuquén y Río Negro

Autoridades de Vialidad Nacional emitieron una serie de recomendaciones para quienes deben transitar por las rutas regionales en condiciones invernales, considerando también que hay muchos conductores que se trasladan en el territorio cercano a la cordillera.

A lgunos consejos para circular por las rutas durante esta ola polar son:

para durante esta son: Evitar viajar mientras está nevando , salvo que sea estrictamente necesario.

, salvo que sea estrictamente necesario. En caso de hacerlo, seguir la huella de los vehículos que pasaron previamente.

que pasaron previamente. Evitar viajar de noche o sin luz solar . Usar las luces antiniebla en caso de salir.

. Usar las luces antiniebla en caso de salir. Evitar viajar solo .

. Llevar siempre cadenas para la nieve .

. Consultar el estado de las rutas a transitar.

a transitar. Cargar combustible suficiente .

. Llevar ropa de abrigo adecuada .

. Revisar el estado general del vehículo, especialmente mecánica, escobillas del limpiaparabrisas, anticongelante en el radiador y depósito del limpiaparabrisas.

Alerta por nieve en la cordillera: consejos clave para circular en rutas de Neuquén y Río Negro

Durante la conducción del vehículo por las rutas de la Patagonia en plena ola polar, es fundamental tener en cuenta:

• Circular a velocidad precautoria.

• No frenar ni acelerar bruscamente.

• Aumentar la distancia entre vehículos.

• No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o zonas con baja visibilidad.

En caso de emergencia o siniestro, llamar al 911 de inmediato.

Ola polar en la Patagonia: Consejos a seguir si el vehículo queda detenido en la ruta

• Señalizar la situación con balizas intermitentes y triángulos fijos.

• Permanecer dentro del vehículo, cerrado pero con algo de ventilación para renovar el aire.

• Controlar que el caño de escape esté libre de nieve.

• Mantener el techo del vehículo libre de acumulación de nieve.

• Encender el motor en intervalos breves, solo para mantener el calor en el interior.