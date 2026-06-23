Cerro Perito Moreno abrió hoy su temporada: precios, nieve y nuevas atracciones en El Bolsón

Abrió hoy Cerro Perito Moreno: cuánto cuesta esquiar y cuáles son las novedades de la temporada

La nieve llegó antes de lo esperado y aceleró los planes. En El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno puso en marcha hoy las operaciones de su centro de esquí, adelantándose varios días a la fecha de apertura prevista originalmente para el 27 de junio. Las recientes nevadas en los sectores altos de la montaña y el trabajo realizado con nieve de cultivo permitieron iniciar la temporada 2026 con una montaña que muestra importantes avances y una fuerte apuesta por seguir creciendo.

Por ahora, los medios de elevación funcionan para peatones, mientras continúan las tareas para habilitar progresivamente las pistas destinadas a esquiadores. La excepción es la pista Ski Fun Day, ubicada en la base, que ya se encuentra operativa para quienes quieran dar sus primeros pasos sobre la nieve.

La principal novedad de este invierno tiene que ver con la infraestructura. El centro de esquí avanza con las obras de una nueva telesilla cuádruple que estará destinada exclusivamente a esquiadores y permitirá aumentar de manera significativa la capacidad de transporte desde la base hasta la cota 1450. Se trata de una de las inversiones más importantes de los últimos años y forma parte del plan de expansión que viene desarrollando el cerro.

A esto se suma la ampliación del sistema de nieve de cultivo. Durante esta temporada entrarán en funcionamiento nuevos cañones de última generación que reforzarán la cobertura en sectores estratégicos. Actualmente ya operan 17 equipos entre la base y los 1300 metros de altura, y todavía quedan otros diez por instalar. El objetivo es garantizar condiciones óptimas para esquiar hasta la base del cerro durante gran parte del invierno, permitiendo llegar esquiando al refugio, el estacionamiento e incluso al hotel ubicado a pie de pistas.

La apuesta por los principiantes también se fortalece. Para aprovechar mejor la nieve producida artificialmente, se amplió tanto la pista como el medio de arrastre del sector Ski Fun Day. De esta manera, quienes quieran aprender o simplemente disfrutar de una jornada inicial en la nieve podrán hacerlo sin necesidad de adquirir el pase completo para toda la montaña.

«Estamos felices de poder presentar todas estas novedades de cara a una nueva temporada porque van en línea con nuestra filosofía de mejora continua. Seguimos firmes con nuestro propósito de ser la cuna de nuevas generaciones de esquiadores y de acercar cada vez más personas a la experiencia de la nieve», señaló Julián Rudolph, director de montaña del complejo.

La gastronomía también tendrá novedades. Este invierno abrirá sus puertas La Roquita, un nuevo restaurante de altura pensado exclusivamente para esquiadores. Además, se incorporarán dos food trucks en la llegada de la telesilla Plateau, elevando a ocho los puntos gastronómicos distribuidos en distintos sectores de la montaña.

En materia de alojamiento, el crecimiento continúa. Al hotel ubicado a pie de pistas se suma la renovación integral del histórico Refugio Albrecht Rudolph, emplazado sobre la ladera del cerro. El espacio fue diseñado para recibir a familias y grupos de amigos y tendrá como protagonista una gran chimenea central, pensada para los clásicos encuentros de after ski y las largas charlas al calor del fuego.

La agenda deportiva también promete movimiento durante todo el invierno

El calendario incluye una fecha del Campeonato Argentino de Freeride para esquí y snowboard, competencias FIS de slalom gigante y slalom, pruebas organizadas por la Federación Argentina de Ski y Andinismo, una fecha del Rugby Xtreme sobre nieve y el Campeonato Nacional de Raquetas y Esquí Alpino de Olimpiadas Especiales. A ello se sumarán los tradicionales festejos por el Día del Niño y la emblemática Bajada de Antorchas, uno de los momentos más esperados de cada temporada.

Con más infraestructura, nuevos servicios y una montaña que continúa creciendo año tras año, Cerro Perito Moreno busca consolidarse como una de las propuestas de nieve con mayor desarrollo de la Patagonia. Y este invierno, gracias a la nieve que llegó antes de tiempo, la temporada comenzó antes de lo previsto.

Cuánto sale esquiar en Cerro Perito Moreno

El cerro diferencia la temporada, con distintos valores. En temporada alta, el pase peatón cuesta $41.496 para mayores y $37.346 para menores. El pase esquiadores medio día tiene un valor de $70.148 para mayores y $63.133 para menores, mientras que el Pase Diario cuesta $98.800 para mayores y $88.920 para menores.

En temporada baja, el Pase Peatón tiene un valor de $33.691 para mayores y $30.322 para menores. El Pase esquiadores medio día cuesta $56.662 para mayores y $50.996 para menores, mientras que el Pase Diario vale $76.570 para mayores y $68.913 para menores.

Otro de los aspectos que distingue a Laderas es su política de precios. Para esta temporada, los pases diarios para adultos en temporada baja parten desde los 76.570 pesos, mientras que quienes adquieran paquetes de varios días podrán acceder a valores promocionales. En temporada alta, por ejemplo, el pase de cinco días reduce el costo diario a 92.400 pesos, manteniendo una relación precio-servicio que el centro de esquí destaca entre las más competitivas de Sudamérica.

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