Alerta por tormentas en Argentina: cuáles son las nueve provincias afectadas este miércoles 18 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que varias provincias argentinas recibirán un fuerte temporal que combinará tormenta, granizo y viento. En total son nueves las jurisdicciones afectadas, dos de ellas cercanas a Neuquén y Río Negro.

El organismo nacional adelantó que las condiciones de este 18 de noviembre se mantendrán durante gran parte de las jornada con una posibilidad de mejora hacia la noche. En este sentido, recomendó revisar con antelación el pronóstico del tiempo.

Tormentas en Argentina: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

El organismo nacional informó que las advertencias emitidas son de nivel amarillo y naranja, lo que define dónde será más intenso el temporal.

Sobre el nivel amarillo, detalló que las provincias afectadas recibirán tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, para las zonas bajo alerta naranja se pronostican tormentas más fuertes. El avance del sistema traerá copiosa caída de agua, granizo de diversos tamaños, vientos superiores a los 90 km/h y continuas descargas eléctricas. En estas áreas se prevén registros de entre 70 y 120 mm durante todo el período de vigencia, cifras que también podrían excederse localmente.

Las provincias afectadas son: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa.