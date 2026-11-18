MasterChef Celebrity volvió a demostrar su liderazgo en la televisión argentina. El reality gastronómico conducido por Wanda Nara alcanzó un nuevo récord de audiencia durante la gala de eliminación del martes 17 de noviembre de 2026, con una marca de 16,2 puntos de rating que lo posicionó como el gran ganador del horario central.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo de Telefe consiguió superar sus registros anteriores y ampliar la diferencia frente a sus principales competidores. La expectativa por conocer al próximo eliminado mantuvo la atención del público durante una noche que terminó con una decisión inesperada del jurado.

MasterChef Celebrity alcanzó los 16,2 puntos de rating: cómo fue el minuto a minuto

La emisión del martes comenzó con una importante convocatoria y logró alcanzar su pico máximo de 16,2 puntos a las 22:30.

Lejos de tratarse de una marca aislada, el programa consiguió mantener mediciones superiores a los 15 puntos durante buena parte de la noche.

A las 22:31 registró 16 puntos, mientras que a las 22:33 marcó 15,7. Unos minutos después, a las 22:36, la audiencia se ubicó en 15,6 puntos, cifra que volvió a repetirse a las 22:48.

El resultado representó un crecimiento significativo respecto de la emisión del lunes 16 de noviembre, cuando la gala de última chance había alcanzado un pico de 13,6 puntos.

En apenas 24 horas, MasterChef Celebrity aumentó su marca máxima en 2,6 puntos, consolidándose como una de las propuestas más fuertes de la televisión abierta.

Cómo le fue a Mario Pergolini frente a MasterChef Celebrity

Mientras el reality de Telefe superaba los 16 puntos, Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece, registró una medición de 5 puntos.

La diferencia entre ambas propuestas volvió a reflejar el dominio del ciclo gastronómico en el horario central.

Más atrás quedaron otras señales de televisión abierta, que tampoco lograron acercarse a las cifras alcanzadas por el programa de Wanda Nara.

Una gala de eliminación con un final inesperado

El alto rating estuvo acompañado por una de las definiciones más sorprendentes de la competencia.

Los participantes debieron enfrentar un desafío de pastelería que consistía en preparar 12 galletitas sablé utilizando manga y dos decoraciones diferentes.

La prueba exigió precisión, técnica y creatividad, y puso en dificultades a varios famosos.

Después de las devoluciones del jurado, Edith Hermida y Rocío Robles quedaron enfrentadas en la instancia final, cuando todo parecía indicar que una de las dos abandonaría el certamen.

Sin embargo, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que ninguna fuera eliminada, teniendo en cuenta la dificultad de la consigna.

De esta manera, los 18 participantes continuaron en competencia y la gala terminó sin una nueva salida.

MasterChef Celebrity consolida su liderazgo en Telefe

El resultado del martes confirmó el buen momento que atraviesa el formato gastronómico.

La combinación de participantes famosos, desafíos exigentes y definiciones inesperadas continúa funcionando como uno de los principales atractivos del programa.

Con un pico de 16,2 puntos de rating, MasterChef Celebrity consiguió una de sus mejores noches de la temporada y volvió a marcar una amplia diferencia frente a la competencia.

La decisión de no eliminar a ningún participante también dejó abierta la expectativa por las próximas galas, en las que los famosos deberán volver a demostrar sus habilidades frente al jurado.