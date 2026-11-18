Necrológicas de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 18 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GUTIÉRREZ, SILVIA AMANDINA
Clínica Roca S.A., su Directorio, Socios, Cuerpo Médico y Personal participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a su hija Silvana y demás familiares en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria.
GUTIERREZ, SILVIA AMANDINA
Falleció en Gral. Roca a los 65 años. Su esposo: Juan Carlos Feresin. Sus hijos: Marcelo, Emilio, Jonatán y Silvana. Sus hijos políticos. Sus nietos, bisnietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Gutierrez, Silvia Amandina
Plantel profesional y personal del Centro de Enfermedades Digestivasparticipan el fallecimiento de Silvia, quien fuera la primer asistente de endoscopía junto a los fundadores del CED.La recordaremos siempre por su excelente desempeño laboral, pero sobre todo por su cálida personalidad percibida por todos los que compartimos tiempo con ella.
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