GUTIÉRREZ, SILVIA AMANDINA Clínica Roca S.A., su Directorio, Socios, Cuerpo Médico y Personal participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a su hija Silvana y demás familiares en este doloroso momento y elevan una oración en su memoria.

GUTIERREZ, SILVIA AMANDINA Falleció en Gral. Roca a los 65 años. Su esposo: Juan Carlos Feresin. Sus hijos: Marcelo, Emilio, Jonatán y Silvana. Sus hijos políticos. Sus nietos, bisnietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO