Encontraron el cuerpo de Alejandro Atero, el joven de 23 años que era buscado en el río Negro sobre la Isla Jordán.

Tras varios días de rastrillajes sin resultados, este martes fue encontrado el cuerpo de Alejandro Atero, el joven de 23 años que había desaparecido en el río Negro el jueves 12 de noviembre.

El hallazgo se produjo en el sector de Isla Jordán, a pocos metros del puente. Según la información preliminar, fue personal de Bomberos de Neuquén el que localizó el cuerpo durante las tareas de búsqueda.

En el lugar trabajan efectivos de Prefectura Naval, Policía de Río Negro y personal del Gabinete de Criminalística. Además, se aguardaba la llegada del médico policial para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades permanecen a la espera de las disposiciones de la Fiscalía para avanzar con las actuaciones.

El relato de la madre de Alejandro Atero

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mercedes contó que aún aguarda novedades sobre el paradero de su hijo, aunque reconoce que se trata de un terreno difícil para rastrillar debido a la crecida del río y la fuerza de la corriente.

La mujer aclaró una de las primeras versiones que circuló tras la difusión policial: confirmó que Alejandro había regresado recientemente de Puerto Madryn, pero precisó que en realidad había viajado en enero para visitar a su padre, ya que se crió desde los ocho años en el Alto Valle. Por esa razón, señaló que conocía el entorno: «Sabía dónde meterse y dónde no, conocía las condiciones del agua; incluso pasamos una inundación muy grande hace tiempo», afirmó, y remarcó que lo ocurrido fue un accidente inesperado.

«Solía viajar (a Chubut) para ver a su papá, quedarse hasta un año y después volvía», relató, y agregó: «Sabía nadar porque le gustaba; amaba el mar, el río y el Valle. Se había ido en enero y volvió el miércoles -previo a su desaparición- junto a su novia».

Alejandro Atero tenía 23 años.

Sobre lo sucedido aquella tarde del 12 de noviembre, Mercedes Schumacher explicó que Alejandro estaba junto a su pareja -ella sí oriunda de Puerto Madryn- y un amigo. Los tres habían ido a tomar mates a la costa del río y, según el testimonio del joven que logró salir por sus propios medios, la chica ingresó primero al agua; cuando advirtieron que no podía regresar, ambos se arrojaron para rescatarla. «El amigo logró salir por la orilla del río Neuquén y lo último que vieron es que Alejandro (Atero) entró en un remolino y no volvió a salir», detalló.

A cinco días del episodio, toda la familia permanece en vilo. Incluso el padre del joven viajó desde el sur para seguir de cerca el operativo de búsqueda que ya se extendió hasta la altura de la ciudad de Allen.

«Con toda la familia esperamos que hoy por fin vuelva con mamá», expresó Mercedes. Si bien reconoció que los equipos intervinientes «están haciendo bien las cosas» y destacó la labor del fiscal Martín Pezzeta, pidió que intensifiquen la revisión en un sector puntual donde la corriente es muy fuerte.