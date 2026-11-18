Servicio a la comunidad | CALF programó un nuevo corte de luz para este jueves 19 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de mantenimiento y adecuación. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este jueves 19 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 19 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 12:00
|Zona aledaña a El Jarillal/Collón Curá desde Lago Nonthue hasta Novella
|Mantenimiento preventivo y adecuación de instalaciones de Media Tensión para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico
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