La participación de UNODC busca incorporar conocimientos y experiencias internacionales al trabajo de los equipos provinciales. Foto: gentileza Policía de Neuquén.

El Ministerio de Seguridad de Neuquén puso en marcha esta semana un Ciclo de Formación Especializada en Investigación del Narcomenudeo junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, brindó detalles sobre esta propuesta durante una extensa entrevista con RÍO NEGRO RADIO este martes y se refirió al trabajo que lleva adelante la Provincia en materia de narcotráfico.

Experiencia internacional para fortalecer las fuerzas provinciales

«En este momento se está llevando a cabo una jornada de una especialización que durará toda esta semana con especialistas de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito», precisó Nicolini.

Y agregó: «Vinieron a capacitar a nuestro personal policial, judicial y se sumaron las policías de Río Negro, de Chubut, de la Pampa, la policía federal y se encontraron también autoridades del Ministerio de Seguridad de Río Negro».

La participación de UNODC busca incorporar conocimientos y experiencias internacionales al trabajo de los equipos provinciales y promover una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad y la investigación criminal.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades provinciales para detectar, investigar y desarticular organizaciones dedicadas a la comercialización minorista de drogas.

La propuesta combina formación técnica, análisis de casos y ejercicios prácticos, con especial atención a las herramientas que permiten identificar las estructuras delictivas, sus vínculos y sus fuentes de financiamiento.

Durante las cinco jornadas se abordarán contenidos de inteligencia criminal, penitenciaria y financiera, incluyendo la investigación de organizaciones que operan o mantienen vínculos desde establecimientos de detención.

También se trabajará sobre la identificación de sustancias, la intervención segura en centros de procesamiento ilícito de drogas y la preservación de evidencias.

El programa contempla también formación en técnicas especiales de investigación y el intercambio de experiencias sobre el Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones de Chile.

«Una parte de la capacitación será con especialistas de Chile en materias de organizaciones terroristas. Chile tiene tiene algunas zonas con organizaciones terroristas y se ha capacitado con fuerzas especializadas de Estados Unidos y de distintos lugares del mundo«, detalló el ministro.

Capacitaciones de la Provincia al personal de seguridad

El ministro también habló de las capacitaciones del personal policial impulsadas por la Provincia. Aseguró que «es una una pata fundamental de la política en materia de seguridad«.

En ese sentido, explicó que se trabaja en la formación de los efectivos para el uso de las pistolas Taser y las Virna incorporadas recientemente a la fuerza como herramientas menos letales.

El ministro visitó este martes los estudios de Río Negro Radio. Foto: cecilia Maletti.

Otro de los aspectos que resaltó el funcionario fue el entrenamiento de los grupos especiales de la Policía, preparados para intervenir en situaciones de alta complejidad, como tomas de rehenes, irrupciones y otras operaciones tácticas.

Detalló que actualmente uno de estos equipos realiza ejercicios que incluyen prácticas en el agua y trabajos en altura, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Afirmó que la formación también alcanza al cuerpo de Bomberos de la Policía, cuya capacitación constituye otro componente importante dentro de la preparación del personal de seguridad.