La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este martes 17 de noviembre terminó con una sorpresa que nadie esperaba. Después de una exigente prueba de pastelería, Edith Hermida y Rocío Robles quedaron frente al jurado como las participantes con mayores posibilidades de abandonar la competencia. Sin embargo, la definición tuvo un giro inesperado.

Según informó Infobae, los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que ningún participante fuera eliminado, al considerar que todos habían demostrado un desempeño suficiente para continuar una semana más en el reality conducido por Wanda Nara.

MasterChef Celebrity: quién fue eliminado el martes 17 de noviembre

Aunque todo estaba preparado para despedir a un nuevo famoso, la séptima gala de eliminación terminó sin que nadie abandonara las cocinas de Telefe.

Los nueve participantes que llevaban el delantal negro debieron enfrentarse a una prueba especialmente exigente: preparar 12 galletitas danesas de masa sablé, utilizando manga pastelera y al menos dos decoraciones diferentes.

Para completar el desafío contaron con apenas 60 minutos y debían presentar sus preparaciones dentro de una lata de galletitas.

La consigna puso a prueba la precisión, la técnica y la capacidad de organización de los concursantes.

Edith Hermida y Rocío Robles quedaron al borde de la eliminación

Después de evaluar las preparaciones, el jurado destacó el desempeño de Pablo Giralt, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, quienes presentaron algunas de las mejores galletitas de la noche.

En cambio, Campi, Edith Hermida y Rocío Robles quedaron entre los participantes con las devoluciones menos favorables.

Finalmente, Campi consiguió continuar en el certamen y la definición quedó entre Hermida y Robles.

La tensión aumentó cuando ambas debieron escuchar el veredicto de los chefs. Todo indicaba que una de ellas se convertiría en la séptima eliminada de la temporada.

Sin embargo, el anuncio sorprendió tanto a las participantes como a sus compañeros.

La decisión de Damián Betular que cambió la gala de MasterChef Celebrity

Damián Betular fue el encargado de comunicar que ninguna de las dos participantes abandonaría la competencia.

El pastelero explicó que, frente a una prueba tan compleja, no hubiera sido justo eliminar a alguien porque ninguno de los concursantes había cometido un error grave.

Además, destacó que los nueve participantes merecían continuar una semana más, aunque advirtió que los próximos desafíos serían considerablemente más difíciles.

Wanda Nara celebró la decisión y confirmó que todos los famosos seguían en carrera.

La noticia generó alivio entre los concursantes, especialmente en Edith Hermida y Rocío Robles, quienes habían quedado a un paso de despedirse del programa.

Quiénes siguen en MasterChef Celebrity después de la gala de eliminación

Con la decisión del jurado, los 18 participantes que llegaron a esta instancia continúan en competencia.

Hasta el momento, los famosos que abandonaron el reality fueron:

Pachu Peña.

Paula Trápani.

Morena Beltrán.

Alejandro Lerner.

Diego Ramos.

Julieta Nair Calvo.

La actriz Julieta Nair Calvo había sido la última eliminada antes de esta gala.

De esta manera, MasterChef Celebrity cerró una nueva semana sin despedidas, pero con una advertencia del jurado: la competencia será cada vez más exigente y los participantes deberán elevar su nivel para conservar su lugar en el programa.