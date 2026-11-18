Luego del temporal de tormenta del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sitio y descartó alertas tanto para Neuquén como para Río Negro. Pese a esta buena noticia, el organismo informó que la inestabilidad por precipitaciones se mantendrá e incluso se sumará un factor extra: el viento.

El pronóstico del tiempo anticipó ráfagas de hasta 70 km/h. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 59 km/h. Además, podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la jornada.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 13°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 25°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 20°C, viento de 13 – 22 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 12°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 24°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 19°C, viento de 13 – 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 17°C y una mínima de 12°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69km/h por la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70% a partir de la tarde.

Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 8°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 17°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 13 – 22 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 8°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 16°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 13 – 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La región este de Río Negro registrará precipitaciones durante todo el día aunque se prevé que se registre mayor intensidad durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima será 17°C y una mínima de 14°C. El viento tendrá velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 50 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: