Tras la tormenta, regresa el viento a Neuquén y Río Negro: qué pasa con la lluvia en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
Luego del temporal de tormenta del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sitio y descartó alertas tanto para Neuquén como para Río Negro. Pese a esta buena noticia, el organismo informó que la inestabilidad por precipitaciones se mantendrá e incluso se sumará un factor extra: el viento.
El pronóstico del tiempo anticipó ráfagas de hasta 70 km/h. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 59 km/h. Además, podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la jornada.
Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:
- Neuquén:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 13°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 25°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 20°C, viento de 13 – 22 km/h.
- General Roca:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 12°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 24°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 19°C, viento de 13 – 22 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se espera una máxima de 17°C y una mínima de 12°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 69km/h por la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70% a partir de la tarde.
Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 8°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 17°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 13 – 22 km/h.
- San Carlos de Bariloche:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 8°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 16°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 13 – 22 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La región este de Río Negro registrará precipitaciones durante todo el día aunque se prevé que se registre mayor intensidad durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima será 17°C y una mínima de 14°C. El viento tendrá velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas de 50 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 13°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 17°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 14°C, viento de 13 – 22 km/h.
- San Antonio Oeste:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 12°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 18°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 14°C, viento de 13 – 22 km/h.
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