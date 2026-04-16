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Alerta por tormentas fuertes y granizo en el centro del país: las zonas afectadas este jueves 16 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia nivel amarillo que alcanza al AMBA y gran parte de la costa atlántica. Se esperan lluvias intensas y ráfagas que podrían superar los registros normales para el otoño.

Redacción

Por Redacción

Alerta por tormenta en el Alto Valle. Foto: Andrés Maripe

Alerta por tormenta en el Alto Valle. Foto: Andrés Maripe

El clima en el centro del país presenta complicaciones para este jueves 16 de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano (AMBA).

El fenómeno se caracteriza por lluvias persistentes y ráfagas que podrían estar acompañadas por caída de granizo en sectores puntuales, afectando el inicio de la jornada laboral y el tránsito en las principales autopistas de acceso a la capital.

Zonas críticas y los peores horarios de alerta para este jueves 16 de abril

la inestabilidad no afectará a toda la provincia por igual, concentrándose el mayor riesgo en la franja central y el litoral atlántico:

  • AMBA (Capital y alrededores): el pico de las tormentas se registró durante la madrugada. A partir de la mañana, se espera que la intensidad disminuya, dando paso a precipitaciones débiles y lloviznas persistentes.
  • Costa Atlántica: localidades como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell permanecen bajo vigilancia durante toda la mañana. Se prevén lluvias moderadas a fuertes que podrían complicar la visibilidad en la Ruta 2 y la Ruta 11.
  • Acumulados de agua: el SMN estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 mm, con la posibilidad de ser superados en forma puntual en áreas de tormentas estacionarias.

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El clima en el centro del país presenta complicaciones para este jueves 16 de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano (AMBA).

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