Alerta por tormentas fuertes y granizo en el centro del país: las zonas afectadas este jueves 16 de abril

El clima en el centro del país presenta complicaciones para este jueves 16 de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a la provincia de Buenos Aires, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano (AMBA).

El fenómeno se caracteriza por lluvias persistentes y ráfagas que podrían estar acompañadas por caída de granizo en sectores puntuales, afectando el inicio de la jornada laboral y el tránsito en las principales autopistas de acceso a la capital.

Zonas críticas y los peores horarios de alerta para este jueves 16 de abril

la inestabilidad no afectará a toda la provincia por igual, concentrándose el mayor riesgo en la franja central y el litoral atlántico: