Otoño cambiante en el Alto Valle: la máxima vuelve a rozar los 30°C y se esperan ráfagas de 60 km/h

Después de varios días de mañanas frescas, el Alto Valle se prepara para que las temperaturas tomen otro rumbo y anticipan un jueves de clima más cálido, ideal para disfrutar al aire libre.

Este 16 de abril se prevén máximas que rozarán los 30°C en la región valletana, sin embargo el viento también marcará su presencia con ráfagas mucho más intensas que las registradas el día previo. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este jueves 16

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto durante el día.

De acuerdo al pronóstico, la temperatura máxima en Neuquén rondará entre los 25°C y los 28°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 10°C, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde de calor.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la noche la situación podría presentar inestabilidad con la aparición de algunas nubes.

Por el viento, se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 28 y 23 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad irá en incremento hasta llegar a los 60 km/h en la tarde y en la franja horaria de la noche reducirá su velocidad hasta los 50 km/h. El viento ingresará principalmente del sector oeste y sudoeste.