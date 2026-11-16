Alerta por tormentas, lluvias y granizos en Chubut, Córdoba, Mendoza y ocho provincias más este lunes 16

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas en gran parte del país tras emitir un riguroso sistema de advertencias por condiciones meteorológicas extremas. El frente de inestabilidad abarca tanto alertas de nivel amarillo como naranja, comprometiendo de lleno a la provincia de Buenos Aires y otras diez jurisdicciones del territorio nacional.

Los fenómenos previstos cuentan con una alta capacidad de daño y un riesgo directo de interrupción en las actividades cotidianas, por lo que las autoridades nacionales exigen extremar los recaudos ante la inminencia del temporal.

El mapa de la alerta naranja: las zonas más afectadas

El nivel de advertencia más elevado apunta a sectores específicos donde los acumulados de agua y la fuerza del viento pondrán a prueba la infraestructura urbana y rural.

Córdoba: es el distrito más afectado por el volumen hídrico esperado, con acumulados estimados entre 80 y 120 mm durante todo el periodo, acompañados de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h .



es el distrito más afectado por el volumen hídrico esperado, con acumulados estimados entre durante todo el periodo, acompañados de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden superar los . Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca: enfrentarán tormentas severas con precipitaciones de entre 40 y 80 mm, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y vientos destructivos que localmente rebasarán los 90 km/h.

Alerta amarilla: chaparrones y ráfagas en diez provincias

En paralelo, el organismo nacional mantiene advertencias de nivel moderado que impactan de forma simultánea en una amplia franja del territorio argentino.