Anmat: por qué el tomate triturado de una reconocida marca finalmente no representa riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió la información sobre el lote de tomate triturado de la marca Marolio que generó una alerta sanitaria y descartó que los cuerpos extraños encontrados fueran gusanos. Los detalles en esta nota.

Anmat: el tomate triturado Marolio finalmente no representa riesgo sanitario

En el comunicado, la Anmat se refirió a la polémica en torno al lote de tomate triturado de la marca Marolio y aclaró que el producto “no representa un riesgo sanitario” porque se trata de brotes de las propias semillas del tomate.

La empresa Marolio S.A. remitió un informe a las autoridades sanitarias de Mendoza donde, tras una observación con lupa estereoscópica, se determinó que se trataba de “brotes o germinaciones de color blanco” que salían de las semillas, descartando así la presencia de microstomum sp.

Anmat: retiran el tomate triturado Marolio, pero no hay riesgo sanitario

Tras el análisis del tomate triturado Marolio, la Anmat llevó tranquilidad a la población, aunque confirmó que la empresa igualmente decidió tomar una medida preventiva con el lote en cuestión.

Conclusión oficial: la Anmat concluyó que los hallazgos denunciados en el municipio de Rojas “se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate”.

Sin peligro para la salud: el organismo fue claro al afirmar que este hallazgo “no representa un riesgo sanitario” para quienes consuman o tengan en su poder el producto.

Retiro preventivo: a pesar de no ser riesgoso, la empresa Marolio informó que ya se encuentra “retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión (L25114)” y coordinando acciones con la autoridad sanitaria de Mendoza.

Con esta aclaración, se cierra la polémica generada en los últimos días, aunque la partida señalada del producto no debería encontrarse más a la venta.

