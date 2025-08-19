Anmat: por qué el tomate triturado de una reconocida marca finalmente no representa riesgo sanitario
La Anmat aclaró que el tomate triturado que generó alerta sanitaria finalmente no presenta riesgo sanitario. Los detalles.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió la información sobre el lote de tomate triturado de la marca Marolio que generó una alerta sanitaria y descartó que los cuerpos extraños encontrados fueran gusanos. Los detalles en esta nota.
Anmat: el tomate triturado Marolio finalmente no representa riesgo sanitario
En el comunicado, la Anmat se refirió a la polémica en torno al lote de tomate triturado de la marca Marolio y aclaró que el producto “no representa un riesgo sanitario” porque se trata de brotes de las propias semillas del tomate.
La empresa Marolio S.A. remitió un informe a las autoridades sanitarias de Mendoza donde, tras una observación con lupa estereoscópica, se determinó que se trataba de “brotes o germinaciones de color blanco” que salían de las semillas, descartando así la presencia de microstomum sp.
Anmat: retiran el tomate triturado Marolio, pero no hay riesgo sanitario
Tras el análisis del tomate triturado Marolio, la Anmat llevó tranquilidad a la población, aunque confirmó que la empresa igualmente decidió tomar una medida preventiva con el lote en cuestión.
- Conclusión oficial: la Anmat concluyó que los hallazgos denunciados en el municipio de Rojas “se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate”.
- Sin peligro para la salud: el organismo fue claro al afirmar que este hallazgo “no representa un riesgo sanitario” para quienes consuman o tengan en su poder el producto.
- Retiro preventivo: a pesar de no ser riesgoso, la empresa Marolio informó que ya se encuentra “retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión (L25114)” y coordinando acciones con la autoridad sanitaria de Mendoza.
Con esta aclaración, se cierra la polémica generada en los últimos días, aunque la partida señalada del producto no debería encontrarse más a la venta.
NA
Comentarios