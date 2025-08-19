La ANMAT recomendó no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible presencia de gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva a la población para que se abstenga de consumir un lote específico de una reconocida marca de tomate triturado por la posible presencia de gusanos. La medida se tomó luego de que se detectara la presencia de un cuerpo extraño en el producto, que fue distribuido a través de escuelas en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Tomate triturado Marolio en la mira: ANMAT advierte sobre lote con posible contaminante

La alerta se originó por la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos. El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027, de la marca Marolio. Informaron que la advertencia es “con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto».

“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, agregaron.

Cómo reconocer el envase del lote afectado de tomate triturado

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

Producto: Tomate Triturado.

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto «Sin TACC» (libre de gluten). En uno de los laterales se lee «Producto de Mendoza».

La ANMAT reitera su recomendación a la población de abstenerse de consumir el producto del lote L25114 y solicita a quienes lo expendan que cesen su comercialización de forma inmediata.

Noticias Argentinas