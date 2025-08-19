¿Qué son los gusanos microstomum que fueron hallados en el tomate triturado prohibido por la ANMAT?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva este martes sobre el consumo de un lote de cajas de tomate triturado. Informaron que detectaron lo que parecían «gusanos» y más tarde lograron confirmar que eran «microstomum sp». En RÍO NEGRO te contamos qué son.

Los Microstomum sp. son gusanos planos de vida libre, muy pequeños y transparentes, que usualmente se encuentran en ambientes acuáticos. Según la información publicada por varios expertos, estos pertenecen al filo de los Platyhelminthes, al igual que las planarias, pero son microscópicos.

La alerta de la ANMAT se emitió a partir de denuncias de familias del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, que habían recibido el producto a través de la distribución escolar. Los análisis microscópicos confirmaron que lo que a simple vista parecía un «gusano» correspondía a Microstomum sp.

El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027, y la marca es Marolio.

Gusanos microstomum sp: cómo son, ¿son peligrosos para el consumo humano?

Estos «gusanos» como ya se mencionó, son diminutos, generalmente miden entre 1 y 2 milímetros. Su cuerpo es alargado, a menudo con un extremo anterior cónico y un extremo posterior con papilas adhesivas. Algunas especies pueden tener manchas oculares de color rojo.

El hábitat natural del microstomum sp es el agua dulce o salobre. Su presencia en un producto alimenticio envasado indica un problema en el proceso de producción.

De acuerdo con la ANMAT y diversos especialistas, los Microstomum sp. no son considerados patógenos para los humanos. Es decir, no causan enfermedades ni representan un riesgo de salud por sí mismos.

Sin embargo la razón de la prohibición del lote es que su presencia constituye una contaminación del alimento, lo cual incumple las normativas de seguridad y calidad alimentaria.