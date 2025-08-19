La lista de productos que generaron alertas en ANMAT: desde tomate triturado y chocolates hasta medicamentos

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtieron ante el consumo de un lote especifico de tomate triturado. Pero está no es la única advertencia que han realizado en los últimos meses.

La alerta se originó por la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos. El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027, de la marca Marolio.

La advertencia tiene el objetivo «de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto».

Uno a uno los productos que generaron alertas en ANMAT

Entre los productos que fueron prohibidos o que generaron advertencias en ANMAT para los consumidores se encuentran:

Medicamento Ozempic Semaglutida Tablets USP : utilizado para quienes tienen diabetes.

: utilizado para quienes tienen diabetes. La serie de productos de la marca Carbón Coco , que es usada para blanquear dientes.

, que es usada para blanquear dientes. Aceite de oliva virgen extra marca AO

Miel marca La Comarca

Torta negra galesa marca Welsh Pioneer

El pedido de ANMAT ante los lotes contaminados de tomate triturado

La recomendación para la población es que aquellas personas que tengan en su poder el lote mencionado “se abstengan de consumirlo y se comuniquen con la autoridad sanitaria local municipal o provincial”.

Además, a los comerciantes les solicita “cesar la comercialización y contactarse con su proveedor”.