Descubrí quiénes son los beneficiarios de los vouchers educativos de ANSES en agosto 2025

El pago del voucher educativo de agosto 2025, tan esperado por miles de familias en todo el país, está por comenzar a acreditarse a través de ANSES. A medida que las familias se preparan para recibir este beneficio, es clave repasar los detalles: ¿Cuál es el monto? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A qué instituciones alcanza? Acá te contamos.

Vouchers educativos de ANSES: ¿Cuánto cobro en agosto 2025?

El monto a cobrar por los vouchers educativos de ANSES será de $20.000 en agosto 2025, el mismo que en julio.

Esta cifra equivale aproximadamente al 50% del valor mensual de la cuota en escuelas privadas con alto aporte estatal, lo que busca aliviar el gasto de las familias en un contexto económico desafiante.

Vouchers educativos de ANSES: ¿Quiénes lo cobran en agosto 2025?

Acceden a los vouchers educativos en agosto 2025 los adultos responsables de estudiantes de hasta 18 años inclusive, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos. Esto incluye:

Ser argentino nativo.

Naturalizado argentino.

Extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años y contar con DNI vigente.

Otro requisito clave es no superar el tope de siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) como ingreso familiar. Además, al momento de la inscripción se debe completar una encuesta obligatoria en la plataforma oficial del programa.

Vouchers educativos de ANSES: ¿A qué instituciones alcanza en agosto 2025?

Las instituciones alcanzadas por los vouchers educativos son escuelas de gestión privada que reciban un aporte estatal igual o superior al 75%. Esto garantiza que el beneficio llegue a sectores donde la cuota escolar es más baja pero igualmente representa un esfuerzo para las familias.

Los estudiantes deben asistir a instituciones privadas con al menos un 75% de subvención estatal. El objetivo es que el voucher llegue únicamente a las familias que realmente lo necesiten, priorizando la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Con información de Noticias Argentinas.-