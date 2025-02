ANSES: el gobierno de Javier Milei impulsa cambios en jubilaciones y pensiones para 2025

El gobierno de Javier Milei impulsará una reforma previsional que incluirá la posibilidad de acceder a una jubilación si no se alcanzaron aún los 30 años de aportes, a cambio de aceptar el cobro de un haber menor al que ya paga ANSES.

Esta versión se llamaría «Prestación de Retiro Proporcional», informó Mariano de los Heros, actual titular de ANSES. También se prevé incluir una jubilación privada, para algunos de los beneficiarios.

Además, la iniciativa presentada buscará subir la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años para hombres y de 60 para las mujeres. Los detalles de esta medida que impulsa el gobierno nacional.

ANSES Jubilados: Qué se sabe sobre la nueva moratoria previsional

Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, el titular de ANSES, Mariano De los Heros, consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reúnen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando ANSES la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio. De los Heros dijo que se busca discutir el régimen previsional porque el sistema “está quebrado”, en declaraciones a TN – Todo Noticias.

ANSES Jubilados: Qué pasaría con los regímenes jubilatorios especiales

El gobierno nacional también buscaría eliminar o cambiar algunos regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, servicio exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos diez años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.

Finalmente, esta iniciativa oficial incluiría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.

ANSES Jubilados: Qué pasaría con las Pensiones No Contributivas

También figura revisar las pensiones, en especial las de discapacidad, y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubilados. Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia.

Con información de Noticias Argentinas.-