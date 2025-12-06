ANSES: ¿Hasta qué fecha hay tiempo para cobrar la Asignación por Embarazo?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prontamente dará inicio a un nuevo calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, por lo que miles de personas empiezan a preguntarse la fecha de cobro.

En tal sentido, todos los haberes y beneficios sociales empezarán a abonarse desde la próxima semana. Puntualmente el calendario comenzará el martes nueve diciembre, tras el feriado del lunes ocho, jornada en la cual se celebra de Día de la Inmaculada Concepción de María.

De esta manera, la ANSES cumplirá con el pago de diciembre 2025 entre el martes 9 y el martes 23. Pero, especialmente, las personas que perciben el beneficio de la Asignación por Embarazo, ¿cuándo cobran?

Calendario completo para Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre.

DNI terminados en 1: 11 de diciembre.

DNI terminados en 2: 12 de diciembre.

DNI terminados en 3: 15 de diciembre.

DNI terminados en 4: 16 de diciembre.

DNI terminados en 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6: 18 de diciembre.

DNI terminados en 7: 19 de diciembre.

DNI terminados en 8: 22 de diciembre.

DNI terminados en 9: 23 de diciembre.

Junto a jubilados y pensionados de la mínima son uno de los primeros grupos en cobrar.