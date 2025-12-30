Asueto y feriado por Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre y el 1 de enero
Con motivo de las celebraciones, habrá cambios con la atención presencial en las sucursales bancarias. Conocé el detalle.
Con motivo de Año Nuevo, habrá cambios en el funcionamiento de los organismos y servicios. El Banco Central (BCRA) informó que otorgará asueto a su personal los días 31 de diciembre, medida a la que ya adhirieron las principales cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA). Si se tiene en cuenta los feriados nacionales del 1 de enero, las sucursales también permanecerán cerradas por completo. Algo similar ocurrió en Navidad.
Se aclaró que el sistema garantiza la operatividad total a través de canales electrónicos para que los usuarios puedan realizar pagos, transferencias y consultas sin interrupciones.
Calendario de cierre de bancos: recomendaciones antes de Año Nuevo
Para evitar sorpresas, es clave saber que no habrá atención en ventanilla ni gestiones administrativas en las siguientes fechas:
- Martes 31 de diciembre: Asueto bancario.
- Miércoles 1° de enero: Feriado Nacional.
Recomendación: Trámites que requieran firma, depósito de cheques físicos o retiro de documentación deben realizarse con antelación, preferentemente los días lunes previos a cada festividad.
Cómo operar durante Año Nuevo sin atención presencial en los bancos
Ante la falta de atención presencial, los clientes deberán anticipar cualquier trámite que requiera gestión en ventanilla o documentación. Sin embargo, todos los canales electrónicos y puntos de extracción de efectivo estarán habilitados:
- Canales digitales: Los clientes podrán utilizar con normalidad el home banking, las aplicaciones móviles y las billeteras virtuales para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas.
- Extracción de efectivo: Se podrá seguir retirando dinero a través de cajeros automáticos y en los puntos de extracción adheridos en comercios, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio, utilizando la tarjeta de débito.
El BCRA recomienda a los usuarios anticipar la gestión de trámites complejos, como la gestión de cheques, trámites de documentación o consultas específicas, para evitar inconvenientes durante los días de asueto extendido.
Comentarios