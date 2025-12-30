Asueto y feriado por Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre y el 1 de enero

En fin de año, habrá asueto para el personal de los bancos. Foto: Archivo.

Con motivo de Año Nuevo, habrá cambios en el funcionamiento de los organismos y servicios. El Banco Central (BCRA) informó que otorgará asueto a su personal los días 31 de diciembre, medida a la que ya adhirieron las principales cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA). Si se tiene en cuenta los feriados nacionales del 1 de enero, las sucursales también permanecerán cerradas por completo. Algo similar ocurrió en Navidad.

Se aclaró que el sistema garantiza la operatividad total a través de canales electrónicos para que los usuarios puedan realizar pagos, transferencias y consultas sin interrupciones.

Calendario de cierre de bancos: recomendaciones antes de Año Nuevo

Para evitar sorpresas, es clave saber que no habrá atención en ventanilla ni gestiones administrativas en las siguientes fechas:

Martes 31 de diciembre: Asueto bancario.

Asueto bancario. Miércoles 1° de enero: Feriado Nacional.

Recomendación: Trámites que requieran firma, depósito de cheques físicos o retiro de documentación deben realizarse con antelación, preferentemente los días lunes previos a cada festividad.

Cómo operar durante Año Nuevo sin atención presencial en los bancos

Ante la falta de atención presencial, los clientes deberán anticipar cualquier trámite que requiera gestión en ventanilla o documentación. Sin embargo, todos los canales electrónicos y puntos de extracción de efectivo estarán habilitados:

Canales digitales: Los clientes podrán utilizar con normalidad el home banking , las aplicaciones móviles y las billeteras virtuales para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas.

Los clientes podrán utilizar con normalidad el , las y las para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas. Extracción de efectivo: Se podrá seguir retirando dinero a través de cajeros automáticos y en los puntos de extracción adheridos en comercios, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio, utilizando la tarjeta de débito.

El BCRA recomienda a los usuarios anticipar la gestión de trámites complejos, como la gestión de cheques, trámites de documentación o consultas específicas, para evitar inconvenientes durante los días de asueto extendido.