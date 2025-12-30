Colectivos, estacionamiento, recolección de residuos y otros servicios de Roca: así funcionarán durante Año Nuevo

En la previa de Año Nuevo, te contamos cómo funcionarán los servicios esenciales en la ciudad de Roca. Si bien desde el Municipio aún no dieron precisiones, se prevé que haya horarios especiales igual que en Nochebuena y Navidad.

Por su parte quien sí confirmó cambios en su cronograma de horarios fue la empresa de transporte que brinda servicio en Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre.

Colectivos: la Cooperativa 1 de Septiembre informó que el 31 el servicio funcionará con normalidad hasta las 15.10 que será la última salida desde dársenas hacia todos los barrios. La finalización de todos los recorridos es a las 16. En tanto el 1 de enero, no habrá transporte público.

Recolección de residuos: el miércoles 31 no habrá recolección a partir de las 18 y hasta las 21 del jueves 1 de enero. Después de esta hora se retomará el servicio de forma habitual

Estacionamiento: si bien no aportaron detalles de cómo funcionará el miércoles, si se logró confirmar que el jueves 1 de enero no habrá estacionamiento medido ya que es feriado.