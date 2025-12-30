Colectivos, estacionamiento, recolección de residuos y otros servicios de Roca: así funcionarán durante Año Nuevo
En Roca detallaron el funcionamiento de los servicios para este 31 de diciembre y 1 de enero.
En la previa de Año Nuevo, te contamos cómo funcionarán los servicios esenciales en la ciudad de Roca. Si bien desde el Municipio aún no dieron precisiones, se prevé que haya horarios especiales igual que en Nochebuena y Navidad.
Por su parte quien sí confirmó cambios en su cronograma de horarios fue la empresa de transporte que brinda servicio en Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre.
Uno por uno, los cambios en servicios que se esperan por Nochebuena y Navidad
- Colectivos: la Cooperativa 1 de Septiembre informó que el 31 el servicio funcionará con normalidad hasta las 15.10 que será la última salida desde dársenas hacia todos los barrios. La finalización de todos los recorridos es a las 16. En tanto el 1 de enero, no habrá transporte público.
- Recolección de residuos: el miércoles 31 no habrá recolección a partir de las 18 y hasta las 21 del jueves 1 de enero. Después de esta hora se retomará el servicio de forma habitual
- Estacionamiento: si bien no aportaron detalles de cómo funcionará el miércoles, si se logró confirmar que el jueves 1 de enero no habrá estacionamiento medido ya que es feriado.
- Cementerio Municipal: aún no hay confirmación oficial, pero se espera un horario extendido, posiblemente de 9 a 19 o similar, sin cierre al mediodía.
