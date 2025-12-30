Fecha confirmada para el pago a estatales de Río Negro: el 6 de enero comienza el cronograma

Ya está la fecha del cronograma del pago de los estatales de Río Negro. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

Los trabajadores estatales de Río Negro recibirán sus salarios de diciembre la próxima semana. El cronograma iniciará el martes 6 de enero de 2026.

Conocé día por día cómo se depositarán los haberes de la Administración Pública Provincial.

Cronograma de pago a estatales de Río Negro de los sueldos de enero

El cronograma de pago para estatales se distribuye de la siguiente manera:

Martes 6

Salud Pública

Guardias y horas extras de Salud

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Miércoles 7

Docentes

Porteros

Jueves 8

Ley N° 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

Pago de salarios en Río Negro: Cipolletti abonará este martes a los municipales

La Municipalidad de Cipolletti informó que el martes 30 se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de diciembre 2025 para todos los trabajadores municipales.

El anuncio fue realizado a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y Hacienda, y alcanza a todas las entidades bancarias.

Desde el Ejecutivo municipal se detalló que los haberes incluirán una actualización salarial del 4,8 %, además del pago de un bono extraordinario por única vez de $120.000, conforme a lo acordado en la última paritaria celebrada el 15 de diciembre.