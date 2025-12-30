Fecha confirmada para el pago a estatales de Río Negro: el 6 de enero comienza el cronograma
El Gobierno provincial difundió cuándo se depositarán los haberes de la administración pública correspondientes al mes de diciembre.
Los trabajadores estatales de Río Negro recibirán sus salarios de diciembre la próxima semana. El cronograma iniciará el martes 6 de enero de 2026.
Conocé día por día cómo se depositarán los haberes de la Administración Pública Provincial.
Cronograma de pago a estatales de Río Negro de los sueldos de enero
El cronograma de pago para estatales se distribuye de la siguiente manera:
Martes 6
- Salud Pública
- Guardias y horas extras de Salud
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Miércoles 7
- Docentes
- Porteros
Jueves 8
- Ley N° 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
Pago de salarios en Río Negro: Cipolletti abonará este martes a los municipales
La Municipalidad de Cipolletti informó que el martes 30 se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de diciembre 2025 para todos los trabajadores municipales.
El anuncio fue realizado a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y Hacienda, y alcanza a todas las entidades bancarias.
Desde el Ejecutivo municipal se detalló que los haberes incluirán una actualización salarial del 4,8 %, además del pago de un bono extraordinario por única vez de $120.000, conforme a lo acordado en la última paritaria celebrada el 15 de diciembre.
