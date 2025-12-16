Asueto bancario para las fiestas de Fin de Año: qué trámites anticipar y cómo operar en Navidad y Año Nuevo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó la disposición de asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre de 2025. Más allá del ámbito interno, el organismo instó a todas las entidades financieras y cambiarias del país a adoptar la misma medida.

Esto significa que los bancos no abrirán sus sucursales ni habrá atención presencial al público en la víspera de Navidad y en el último día del año.

Si bien las asociaciones bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) deben confirmar oficialmente la adhesión, el precedente de años anteriores garantiza que el calendario se aplicará en todo el sistema.

De esta forma, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante cuatro días clave:

Martes 24 y Miércoles 25 de diciembre (Nochebuena y Navidad).

(Nochebuena y Navidad). Martes 31 de diciembre y Miércoles 1 de enero (Fin de Año y Año Nuevo).

Cómo operar sin sucursales durante las fiestas de Fin de Año

Ante la falta de atención presencial, los clientes deberán anticipar cualquier trámite que requiera gestión en ventanilla o documentación. Sin embargo, todos los canales electrónicos y puntos de extracción de efectivo estarán habilitados:

Canales digitales: Los clientes podrán utilizar con normalidad el home banking , las aplicaciones móviles y las billeteras virtuales para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas.

Los clientes podrán utilizar con normalidad el , las y las para realizar transferencias, pagos de servicios y consultas. Extracción de efectivo: Se podrá seguir retirando dinero a través de cajeros automáticos y en los puntos de extracción adheridos en comercios, como supermercados, farmacias y estaciones de servicio, utilizando la tarjeta de débito.

El BCRA recomienda a los usuarios anticipar la gestión de trámites complejos, como la gestión de cheques, trámites de documentación o consultas específicas, para evitar inconvenientes durante los días de asueto extendido.