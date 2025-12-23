Colectivos, cementerio, estacionamiento y más: así funcionarán los servicios de Neuquén en Nochebuena y Navidad

En la previa de Nochebuena y Navidad, te contamos cómo funcionarán los servicios esenciales en Neuquén capital.

Si bien desde el Municipio aún no dieron precisiones, se prevé que haya cambios en el cronograma de horarios como es usual en estas fechas.

Uno por uno, los cambios en servicios que se esperan por Nochebuena y Navidad

Recolección de residuos: el 24 no habrá recolección, mientras que el 25 funcionará con normalidad

Transporte público: el 24 operará con frecuencia habitual, pero el último servicio será a las 19. El 25 tendrá frecuencia de domingo.

Estacionamiento medido: el 24 estará habilitado hasta las 13. El 25 no funcionará.

Centros de transferencia: el miércoles 24 funcionará con horario reducido de 8 a 14. El jueves 25 estará cerrado.

Cementerio: permanecerá abierto ambos días de 9 a 19.

Líneas de emergencias: la 147 no estará operativa en ninguna de las dos jornadas. En caso de emergencia se podrá contactar a la Línea 103 de Protección Civil las 24 horas.

La subsecretaría de Mujeres estará de guardia ambos días. Área Legal: 2995940203 – Área Psicosocial: 2995940202.