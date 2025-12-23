Desde hospitales hasta rutas y destinos turísticos: Río Negro intensifica controles en Navidad y Año Nuevo

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de salud y seguridad para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con atención garantizada en los hospitales públicos, acciones de prevención y refuerzo de la presencia policial en todo el territorio provincial.

El Ministerio de Salud aseguró el normal funcionamiento de los servicios de emergencia en los 36 hospitales públicos durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El dispositivo contempla la cobertura de guardias activas y pasivas, según la complejidad de cada establecimiento, con la participación de aproximadamente 1.200 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre médicos, personal de enfermería, técnicos y agentes administrativos.

Según explicaron desde la cartera sanitaria, este esquema permite brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante las jornadas festivas y garantizar el acceso a la atención de salud pública en toda la provincia.

Además, se reforzó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana, recomendando moderar el consumo de alcohol, evitar el uso de pirotecnia y conducir con responsabilidad.

Amplio despliegue policial en puntos turísticos y urbanos

En paralelo, la Policía de Río Negro lleva adelante un operativo de seguridad que se extenderá del 20 de diciembre al 20 de febrero de 2026. El despliegue incluye la distribución estratégica de personal para reforzar la prevención, la seguridad vial y la cobertura en los principales destinos turísticos.

Algunos de los refuerzos previstos son:

127 efectivos en Bariloche y alrededores.

26 en El Bolsón.

110 en Las Grutas y zona.

10 en el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste.

10 en la Subcomisaría 62 de Puerto San Antonio Este.

15 en la Subcomisaría 57 de Playas Doradas.

38 en la Comisaría 39 de El Cóndor.

10 en el Destacamento 115 de Lago Pellegrini.

43 en la Unidad Regional V de Cipolletti.

Recomendaciones para una celebración segura