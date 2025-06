¿Qué esperar en la evaluación médica de tu Pensión No Contributiva? Guía de ANDIS

ANSES: Pensiones No Contributivas.-

¿Tenés una Pensión No Contributiva por invalidez y te convocaron a una auditoría de ANDIS? No estás solo. Millones de beneficiarios están siendo revisados para asegurar que la prestación llegue a quienes más lo necesitan. Te contamos acá, de forma simple y clara, cómo es la evaluación médica para que sepas qué esperar y vayas con confianza.

¿Te citaron a la auditoría de la Pensión No Contributiva? Así es la revisión médica de ANDIS y PAMI

Según lo informado oficialmente, las auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral son realizadas por personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y profesionales médicos de PAMI, quienes realizan la evaluación de las condiciones de salud del beneficiario de esta prestación de ANSES. En esta instancia, se procede:

Para conocer a quien recibe la Pensión No Contributiva por invalidez laboral, personal de ANDIS realiza una entrevista con el beneficiario, y su acompañante en caso de que este participe. Allí, se le consultará sobre su estado de salud actual, las limitaciones físicas que presenta y cómo estas afectan a las capacidades para desarrollar actividades laborales y de la vida diaria.

Posteriormente, se lleva adelante un control médico que puede incluir una revisión física, dependiendo de la patología que presente el beneficiario. Esto es para constatar que se mantiene la condición de incapacidad laboral permanente y total, que se presume cuando se constata que la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad laboral.

Personal de ANDIS recordó que es obligatorio concurrir a la citación de la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, dado que si el beneficiario de ANSES no se presenta y no justifica su ausencia puede procederse a la suspensión de la prestación.

Pensión No Contributiva por invalidez: Guía para consultar a ANDIS sobre las auditorías de julio 2025

En este marco, personal de ANDIS indicó que ante las dudas o consultas que surjan respecto a la citación y la evaluación médica en la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral durante julio 2025, los beneficiarios pueden preguntar: