ANSES: ¿Te dieron de baja la PNC? Guía urgente para recuperar tu Pensión No Contributiva

ANSES: Pensiones No Contributivas.-

¿Te dieron de baja tu Pensión No Contributiva por invalidez laboral de ANSES? La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y PAMI están auditando actualmente más de un millón de PNC. Si tu prestación de ANSES fue suspendida, te explicamos cómo apelar la resolución y recuperar tu derecho.

Baja de la Pensión No Contributiva de ANSES por auditoría de ANDIS: Guía completa para recuperar tu prestación

Mientras se desarrollan las auditorías sobre más de un millón de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, personal de ANDIS ha resuelto dar de baja algunas de estas prestaciones de ANSES, en caso de que los beneficiarios no se presenten al turno previsto o no se cumplan con los requisitos establecidos.

En caso de que te hayan dado de baja la Pensión No Contributiva por invalidez laboral, esta definición de ANDIS puede apelarse ante ANSES, dentro de los 60 días de notificada la resolución oficial. Esto debe hacerse de forma escrita, con firma del beneficiario o su apoderado, especificando la resolución que se recurre y los motivos de esta.

Ante la baja de una Pensión No Contributiva por invalidez laboral, tras la auditoría de ANDIS, se recomienda:

Revisar en detalle la resolución y comprender las razones de la baja de la PNC .

. Reunir la documentación que respalde la situación del beneficiario.

que respalde la situación del beneficiario. Redactar la nota del recurso , con detalles de la resolución comunicada por ANSES .

, con detalles de la resolución comunicada por . Presentar el recurso ante ANSES , siguiendo el procedimiento establecido para la apelación.

, siguiendo el procedimiento establecido para la apelación. Seguir el trámite, para conocer el desenlace de la solicitud.

Pensiones No Contributivas ANSES: Montos de julio 2025

Conocido recientemente el dato de inflación de mayo 2025, los jubilados y pensionados cobrarán las prestaciones de ANSES de julio 2025 con un incremento del 1,5%. A este número, se le sumará también el bono de 70 mil pesos que abona el gobierno de Javier Milei, este sin actualizaciones.

De esta manera, el haber para las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral llegará a los 286.506, 35 pesos, estimado en base a las prestaciones pagadas durante junio 2025 con la actualización correspondiente para ese período.