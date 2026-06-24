Aumentaron la tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje: cuándo se comenzará a aplicar

El Gobierno nacional dispuso un aumento en la tasa aeroportuaria que pagan los pasajeros de vuelos de cabotaje. El ajuste supera el 560% y tendrá impacto directo en el precio final de los pasajes emitidos a partir de este fin de semana.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 565/2026 del Ministerio de Seguridad y fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Cómo impacta el aumento de la tasa aeroportuaria en los vuelos de cabotaje

El nuevo valor de la Tasa de Seguridad de la Aviación será de $1.725 por pasajero para los vuelos domésticos. Hasta ahora, el monto vigente era de $260, por lo que el incremento alcanza el 563,46%. Según publicó Noticias Argentinas, la actualización comenzará a aplicarse desde el sábado 27 de junio para los tickets emitidos desde esa fecha.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que resulta “necesario actualizar el valor de la citada Tasa, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil”.

Foto: Gentileza NA.

La norma señala que el objetivo es mantener una razonable correspondencia entre el costo del servicio que presta el Estado y el tributo que lo financia. También apunta a preservar criterios de equilibrio y proporcionalidad en el sistema.

El cargo es abonado por los pasajeros embarcados en vuelos regulares que parten desde aeropuertos incluidos en el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), por lo que forma parte de los costos que integran el precio final de los pasajes.

Qué pasará con las tasas para vuelos regionales e internacionales

A diferencia de lo que ocurrirá con los vuelos de cabotaje, las tasas aplicadas a los vuelos regionales e internacionales no registrarán cambios y continuarán fijadas en US$1,40 por pasajero.

La categoría regional comprende los servicios hacia países limítrofes o destinos de la región con recorridos de hasta mil kilómetros. Para los vuelos internacionales que superan esa distancia también seguirá vigente el mismo valor.

Entre las tareas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentran el control de aeronaves, equipajes, cargas y tripulaciones, además de la vigilancia de instalaciones aeroportuarias y la respuesta ante situaciones de riesgo.

La actualización fue establecida al amparo de la ley 27.701, que faculta al Ministerio de Seguridad a determinar el monto de la tasa. La normativa establece que el valor no puede superar el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.