El avión de lujo de Lionel Messi por dentro: cuánto cuesta y el detalle dedicado a Antonela y sus hijos

El jet ejecutivo que acompaña al capitán argentino en sus viajes combina confort, privacidad y una decoración personalizada con guiños a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Cuando Lionel Messi necesita trasladarse entre continentes, ya sea para cumplir compromisos deportivos, disfrutar de unas vacaciones o compartir tiempo con su familia, suele hacerlo a bordo de una aeronave que parece más una suite de lujo que un avión convencional.

Se trata de un Gulfstream V, un jet ejecutivo de largo alcance valuado en aproximadamente 15 millones de dólares, que el capitán de la Selección Argentina utiliza bajo un acuerdo de exclusividad. Aunque no es de su propiedad, la aeronave fue personalizada para adaptarse a las necesidades y al estilo de vida de la familia Messi.

Un interior diseñado para viajar como en un hotel cinco estrellas

La primera impresión al ingresar al avión es la sensación de amplitud. Lejos de la imagen tradicional de una cabina aérea, el interior fue concebido como un espacio de descanso y bienestar.

Con capacidad para 16 pasajeros, el Gulfstream V cuenta con una distribución que prioriza la comodidad en vuelos de larga distancia. Dispone de una cocina completamente equipada, dos baños completos y una serie de sillones ejecutivos que pueden transformarse en hasta ocho camas.

Los materiales elegidos, las terminaciones y la iluminación generan una atmósfera cálida y sofisticada, muy en línea con la estética que caracteriza las propiedades que Messi posee en distintas partes del mundo.

La habitación privada donde descansan Messi y Antonela

Uno de los sectores más exclusivos del avión es el área de descanso principal. Allí se encuentra una cama de tamaño completo pensada para los vuelos más extensos.

La propuesta responde a una tendencia cada vez más frecuente en la aviación ejecutiva de alta gama: crear ambientes que permitan dormir, trabajar o relajarse con la misma comodidad que en una residencia privada.

El detalle familiar que emociona a los fanáticos

Más allá del lujo, existe un elemento que refleja el perfil familiar que siempre mostró Lionel Messi.

En la escalera de acceso al avión fueron grabados los nombres de Lionel, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro, un detalle personalizado que se volvió viral cuando comenzaron a circular imágenes de la aeronave en redes sociales.

La intervención convierte a la escalera en una especie de homenaje permanente a su núcleo más cercano y transforma al jet en una extensión de su vida familiar.

Privacidad absoluta para una de las familias más observadas del mundo

La privacidad es otro de los aspectos centrales del diseño del avión. La cabina está preparada para garantizar tranquilidad durante los viajes, algo fundamental para una figura de la dimensión global de Messi.

Además de sus sectores diferenciados, el Gulfstream V posee una autonomía cercana a los 10.800 kilómetros, permitiendo realizar trayectos internacionales sin escalas y con un nivel de confort difícil de igualar incluso en la primera clase de las aerolíneas comerciales.

El mismo concepto que se repite en las casas de Messi

Quienes siguen de cerca los proyectos inmobiliarios del campeón del mundo encontrarán una característica común entre sus propiedades y el avión que utiliza para viajar: la búsqueda constante de privacidad, funcionalidad y confort familiar.

Desde la mansión que construye en Funes para su futuro retiro hasta las residencias que posee en Miami, Barcelona o Ibiza, el diseño siempre gira en torno a espacios amplios, materiales nobles y ambientes pensados para compartir tiempo en familia.

El jet privado no es la excepción. Más que un símbolo de lujo, funciona como un refugio aéreo donde cada detalle fue pensado para que Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos puedan sentirse como en casa, incluso cuando están a miles de kilómetros de distancia.ón que prepara para su futuro en Rosario— predominan los mismos criterios: privacidad, amplitud, funcionalidad y confort familiar.

Lejos de los excesos estridentes, el estilo que rodea a Messi apuesta por espacios elegantes, materiales nobles y ambientes pensados para disfrutar en familia, una filosofía que también se refleja en cada detalle de su exclusivo avión privado.