Los empleadores del sector público y privado deben abonar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre 2026 hasta el viernes 18 de diciembre, aunque la normativa vigente contempla un plazo de gracia de cuatro días hábiles que extiende la fecha límite de liquidación hasta el jueves 24 de diciembre.

De acuerdo con la legislación laboral argentina que regula el Sueldo Anual Complementario (SAC) y los lineamientos operativos difundidos por ANSES, el beneficio alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia registrados y a los titulares de prestaciones previsionales del sistema nacional.

En paralelo, los jubilados y pensionados perciben este concepto junto con su haber mensual según el esquema de pagos por nivel de ingresos y terminación de documento que publica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Fechas de cobro del aguinaldo de diciembre 2026 para trabajadores y jubilados de ANSES

El calendario de acreditación del aguinaldo de diciembre 2026 se organiza según la condición laboral o previsional de cada beneficiario:

Trabajadores en actividad : la fecha legal de vencimiento es el viernes 18 de diciembre 2026, con una tolerancia administrativa de cuatro días hábiles que fija el tope definitivo de acreditación en el jueves 24 de diciembre 2026.

: la fecha legal de vencimiento es el viernes 18 de diciembre 2026, con una tolerancia administrativa de cuatro días hábiles que fija el tope definitivo de acreditación en el jueves 24 de diciembre 2026. Jubilados y pensionados ANSES: cobran la segunda cuota del SAC en la misma fecha asignada para su haber mensual, distribuida entre la segunda, tercera y cuarta semana de diciembre según el monto de la prestación y el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) informado en el calendario oficial de ANSES al inicio del mes.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026 paso a paso y qué pasa si no trabajaste el semestre completo

El monto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, es decir, el sueldo bruto más alto percibido entre julio y diciembre 2026: