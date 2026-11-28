(Fuentes: informes de AP, AFPy NA)

Los españoles irán a las urnas mañana domingo 29 de noviembre para definir al parlamento que designará un nuevo presidente del Gobierno. El actual gobernante, Pedro Sánchez, buscará hacer honor a su apodo de “maestro del escape” y contradecir los sondeos que anticipan una victoria de los conservadores . En tanto, el favorito opositor Partido Popular (PP) podría necesitar el apoyo de Vox, de extrema derecha, para llegar al poder, algo inédito desde el regreso de la democracia tras la dictadura franquista.

El resultado de estos comicios anticipados, inicialmente previstos para 2027, será seguido de cerca en las principales capitales europeas, ya que podría modificar los equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. Además, se producirá en un contexto de creciente protagonismo de las fuerzas conservadoras y nacionalistas, antes de una serie de citas electorales decisivas en Francia, Polonia e Italia. La posición que adopte el próximo gobierno español en temas como la inmigración tendrá también repercusiones para el conjunto de Europa.

La elección despierta asimismo interés en América Latina. El presidente argentino, Javier Milei, tuvo una activa presencia en la campaña, tanto por su cercanía ideológica con Vox como por sus enfrentamientos públicos con Sánchez. El mandatario español, por su parte, mantiene una estrecha relación política con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien coincidió en distintas actividades y encuentros internacionales.

El presidente del Gobierno español, tras ocho años en el poder, se ha convertido en una de las principales figuras internacionales de la izquierda. El dirigente socialista de 54 años, es, sin embargo, una figura fuertemente polarizadora en España. Las encuestas de intención de voto lo ubican por detrás de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, de 65 años, aunque la diferencia se ha estrechado en los últimos días.

Según los sondeos, el PP se impondría, pero sin alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, en un escenario similar al de las elecciones de 2023. Entonces, pese a quedar en segundo lugar, Sánchez consiguió reunir los apoyos parlamentarios necesarios para ser reelegido. Esta vez, los populares podrían necesitar el respaldo de Vox, tercera fuerza política, que aspira a casi duplicar su representación parlamentaria.

El PP y Vox ya gobiernan juntos en varias comunidades autónomas, pero la extrema derecha no integra un Ejecutivo central desde el restablecimiento de la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. La situación de Sánchez, en tanto, aparece condicionada por la debilidad de las otras fuerzas de izquierda, cuyo respaldo resultó decisivo para sostenerlo en el poder en 2023.

Economía, inmigración y vivienda​

Uno de los ejes decisivos de la elección será la economía. Ocho años después de la llegada de Sánchez al poder, España logró recuperarse del impacto de la pandemia de covid-19 y de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. El país registra ahora un crecimiento económico que despierta la atención de sus vecinos europeos.

Sin embargo, esa evolución no se tradujo de manera uniforme en una mejora de las condiciones de vida. La inflación redujo el poder adquisitivo de numerosos hogares y la desigualdad de ingresos continúa por encima de la media europea.

La inmigración también ocupó un lugar central en la campaña, impulsada por la presión migratoria en las fronteras, el debate sobre la seguridad y las discusiones en torno a la legislación de extranjería. Los intentos de entrada masiva en Ceuta, en julio pasado, pusieron al tema en el centro de la agenda política.

Otro asunto decisivo fue el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda propia alimentaron el debate entre el oficialismo y la oposición.

La campaña se desarrolló, además, en un clima de marcada polarización política, visible tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

“Sánchez se tiene que ir ya por decencia y por respeto a los españoles. Feijóo no sé si es el candidato ideal, pero necesitamos un cambio”, afirmó a la agencia AFP en Madrid Pedro Suárez, un empresario de 64 años. Por su parte, Pilar Sánchez, una votante del mandatario socialista, de la misma edad, consideró que “este país ha avanzado bastante en estos últimos años. Se han conseguido muchísimas cosas a nivel social”.

​“Evitar la involución”​

Sánchez llamó a evitar “la involución” que, a su juicio, representaría un eventual gobierno de coalición entre el PP y Vox. El presidente reivindica los avances de su gestión en materia social, feminismo y derechos de las personas LGTBI.

Con una trayectoria marcada por la resistencia a sus adversarios internos y externos, el dirigente socialista ha desafiado reiteradamente los pronósticos políticos, lo que le valió el apodo de “maestro del escape”.

En política exterior, Sánchez ha mantenido posiciones críticas frente a Donald Trump y Benjamin Netanyahu por sus políticas internacionales y los conflictos en Oriente Medio. A contracorriente de otros dirigentes europeos, también ha defendido una política migratoria abierta, en un país que envejece y necesita mano de obra. En el plano interno, intentó capitalizar el malestar social por las dificultades de acceso a la vivienda y promovió medidas para limitar los desalojos.

Sin embargo, el rédito electoral de esas iniciativas es incierto. La oposición responsabiliza al Gobierno de no haber logrado frenar el aumento del costo de la vivienda y de otros bienes y servicios. A ese desgaste se suman las investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción que involucran a un exministro y a otros dirigentes y funcionarios del oficialismo, además de la causa que afecta a su esposa.

La campaña también quedó ensombrecida por los accidentes ferroviarios ocurridos durante el año. El último, registrado pocos días después de iniciado el período proselitista, provocó 69 muertes tras la colisión de dos trenes de alta velocidad. El episodio volvió a poner bajo discusión la seguridad del sistema y complicó el mensaje electoral del Gobierno.

​“Regeneración institucional”​

Feijóo, quien presidió Galicia durante 13 años, lleva tiempo reclamando la dimisión de Sánchez por los escándalos de corrupción que afectan a su entorno político, las concesiones a los independentistas catalanes y las dificultades del Ejecutivo para aprobar los presupuestos del Estado.

El candidato del PP propone reducir las regulaciones gubernamentales y bajar los impuestos. Al igual que Sánchez, se declara partidario de la Unión Europea, aunque busca recuperar una relación más estrecha con Estados Unidos e Israel. Bajo la promesa de una “regeneración institucional”, los populares también cuestionan la política migratoria del Gobierno y reclaman responsabilidades por los accidentes ferroviarios registrados durante el año, que en conjunto dejaron 115 víctimas fatales, según el balance consignado en la campaña.

​VOX y el discurso antiinmigración ​

Por su parte, Vox hizo de su discurso antiinmigración uno de los principales ejes de su campaña. “Aquí hay muchas personas que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles y que no tienen que estar en España. A esas personas les vamos a invitar a que vuelvan”, afirmó en un mitin su líder, Santiago Abascal. También sostuvo que los “violadores” y “asesinos” deben estar “en las cárceles de sus países”. Abascal, de 50 años, forma parte de una corriente más amplia de derecha populista que ha ganado protagonismo en Estados Unidos y distintos países europeos. Es un firme defensor de Israel . En materia económica, propone reducir las regulaciones para las empresas y bajar los impuestos. También se ha declarado admirador del presidente argentino Javier Milei.

Con este escenario, la elección pondrá a prueba la capacidad de la derecha para transformar su crecimiento electoral en una alternativa de gobierno y determinará si Sánchez consigue, una vez más, resistir los pronósticos.

Javier Milei, presente en la campaña

Milei y Abascal, reunidos en Madrid. Foto: Santiago Abascal en X.

El presidente argentino Javier Milei se convirtió en un eje recurrente de la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre de 2026, tanto por sus intervenciones directas como por el uso de su gestión en el debate entre los candidatos. Desde que asumió Milei viajó a España en 8 oportunidades, en las cuales respaldó al titular de Vox, Santiago Abascal y mantuvo duros contrapuntos con el socialista Pedro Sánchez.

Durante el último debate televisado entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno el jueves, la figura del presidente argentino fue mencionada en reiteradas oportunidades. Tanto Pedro Sánchez como Ada Colau utilizaron la situación económica de Argentina, la recesión y el concepto de la “motosierra” para advertir sobre los recortes de gasto público que, sostienen, aplicaría un eventual gobierno de coalición entre el PP y Vox.

Alberto Núñez Feijóo buscó desmarcarse de las comparaciones al afirmar: “Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España”, centrando su discurso en la inflación local y la política migratoria. Por su parte, Abascal fue el único de los cuatro postulantes que no mencionó a Milei.