Debido al fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) posterga el inicio de las acreditaciones hasta el miércoles 9 de diciembre 2026, concentrando entre esa fecha y el viernes 11 la totalidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) junto con los primeros tres dígitos de jubilaciones mínimas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De acuerdo con la Resolución 349/2025 de ANSES, el esquema de movilidad regulado por el Decreto 274/2024 y el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), todos los depósitos de esa primera semana incorporan el reajuste mensual del 2,17%, la segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) y el bono extraordinario de $70.000.

Calendario ANSES primera semana diciembre 2026: qué DNI cobran del miércoles 9 al viernes 11

La superposición de líneas previsionales, durante los primeros tres días hábiles del cronograma, responde a la necesidad de completar todos los pagos antes de Navidad.

En esa primera semana perciben sus haberes los siguientes grupos:

Miércoles 9 de diciembre 2026 : cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 0 y 1, además del primer tramo de jubilaciones mínimas y PUAM con documento finalizado en 0.

: cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 0 y 1, además del primer tramo de jubilaciones mínimas y PUAM con documento finalizado en 0. Jueves 10 de diciembre 2026 : se acreditan las PNC para DNI terminados en 2 y 3, junto con las jubilaciones mínimas y PUAM con terminación 1.

: se acreditan las PNC para DNI terminados en 2 y 3, junto con las jubilaciones mínimas y PUAM con terminación 1. Viernes 11 de diciembre 2026: el organismo liquida en simultáneo seis terminaciones de PNC (DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9), cerrando todo el universo asistencial en 72 horas, mientras continúan las jubilaciones mínimas y PUAM con DNI terminado en 2.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES diciembre 2026 y cómo consultar tu fecha con CUIL

Una vez concluida la primera semana, el organismo reanuda las transferencias el lunes 14 de diciembre 2026 (DNI 3 de mínimas y PUAM) y agrupa tres dígitos por jornada entre el martes 15 (DNI 4, 5 y 6) y el miércoles 16 (DNI 7, 8 y 9). Por su parte, quienes superan el haber mínimo cobran de a dos terminaciones diarias desde el jueves 17 hasta el miércoles 23 de diciembre 2026.

Para corroborar la fecha exacta y la boca de pago asignada antes del inicio del cronograma, cada titular puede realizar la consulta digital en tres pasos: