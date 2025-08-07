Autorización para la conducción de vehículos: cómo funciona cédula azul digital en agosto 2025
Se implementó la cédula azul digital en Mi Argentina. Esto permite que los titulares habiliten a terceros a conducir sus vehículos. Los detalles.
El Gobierno Nacional reglamentó la implementación de la cédula azul digital en la aplicación Mi Argentina. Lo hizo tiempo atrás mediante la disposición 343/2024, publicada en el Boletín Oficial. Este avance permite que los titulares habiliten a terceros para conducir sus vehículos de manera remota. Acá te dejamos el paso a paso obtener este permiso en agosto 2025.
Cómo autorizar la conducción de un vehículo a un tercero en agosto 2025
La autorización de conducción de vehículos a un tercero puede hacerse desde el celular, a través de la cédula azul digital. Para ello, en agosto 2025, el titular debe seguir los siguientes pasos:
- Acceder a Mi Argentina en la sección “Mis vehículos”.
- Seleccionar el dominio del vehículo registrado a su nombre.
- Elegir la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.
- Completar los datos del tercero (nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI).
La medida busca “simplificar los trámites y promover la digitalización” de la documentación vehicular, explicó el Gobierno Nacional.
Qué documentación es obligatoria para circular en agosto 2025
Circular por las rutas de Argentina obliga a los conductores de vehículos a contar con la documentación pertinente que aún sigue vigente, por eso debe contarse con estos papeles en agosto 2025 para desplazarse en regla por el territorio nacional:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Licencia Nacional de Conducir
- Cédula verde (o Cédula azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula verde)
- Comprobante de seguro vigente
- Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV)
- Chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado
- Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares
Comentarios