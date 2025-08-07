Autorización para la conducción de vehículos: cómo funciona cédula azul digital en agosto 2025

Cómo funciona la autorización para la conducción de vehículos en agosto 2025.

El Gobierno Nacional reglamentó la implementación de la cédula azul digital en la aplicación Mi Argentina. Lo hizo tiempo atrás mediante la disposición 343/2024, publicada en el Boletín Oficial. Este avance permite que los titulares habiliten a terceros para conducir sus vehículos de manera remota. Acá te dejamos el paso a paso obtener este permiso en agosto 2025.

Cómo autorizar la conducción de un vehículo a un tercero en agosto 2025

La autorización de conducción de vehículos a un tercero puede hacerse desde el celular, a través de la cédula azul digital. Para ello, en agosto 2025, el titular debe seguir los siguientes pasos:

Acceder a Mi Argentina en la sección “Mis vehículos”.

en la sección “Mis vehículos”. Seleccionar el dominio del vehículo registrado a su nombre.

del vehículo registrado a su nombre. Elegir la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.

a conducir” desde la cédula vigente. Completar los datos del tercero (nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI).

La medida busca “simplificar los trámites y promover la digitalización” de la documentación vehicular, explicó el Gobierno Nacional.

Qué documentación es obligatoria para circular en agosto 2025

Circular por las rutas de Argentina obliga a los conductores de vehículos a contar con la documentación pertinente que aún sigue vigente, por eso debe contarse con estos papeles en agosto 2025 para desplazarse en regla por el territorio nacional: