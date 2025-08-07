ESCUCHÁ RN RADIO
Autorización para la conducción de vehículos: cómo funciona cédula azul digital en agosto 2025

Se implementó la cédula azul digital en Mi Argentina. Esto permite que los titulares habiliten a terceros a conducir sus vehículos. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Cómo funciona la autorización para la conducción de vehículos en agosto 2025.

El Gobierno Nacional reglamentó la implementación de la cédula azul digital en la aplicación Mi Argentina. Lo hizo tiempo atrás mediante la disposición 343/2024, publicada en el Boletín Oficial. Este avance permite que los titulares habiliten a terceros para conducir sus vehículos de manera remota. Acá te dejamos el paso a paso obtener este permiso en agosto 2025.

Cómo autorizar la conducción de un vehículo a un tercero en agosto 2025

La autorización de conducción de vehículos a un tercero puede hacerse desde el celular, a través de la cédula azul digital. Para ello, en agosto 2025, el titular debe seguir los siguientes pasos:

  • Acceder a Mi Argentina en la sección “Mis vehículos”.
  • Seleccionar el dominio del vehículo registrado a su nombre.
  • Elegir la opción “Habilitar a conducir” desde la cédula vigente.
  • Completar los datos del tercero (nombre, apellido y CUIT, CUIL o CDI).

La medida busca “simplificar los trámites y promover la digitalización” de la documentación vehicular, explicó el Gobierno Nacional.

Qué documentación es obligatoria para circular en agosto 2025

Circular por las rutas de Argentina obliga a los conductores de vehículos a contar con la documentación pertinente que aún sigue vigente, por eso debe contarse con estos papeles en agosto 2025 para desplazarse en regla por el territorio nacional:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Licencia Nacional de Conducir
  • Cédula verde (o Cédula azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula verde)
  • Comprobante de seguro vigente
  • Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV)
  • Chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado
  • Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares

