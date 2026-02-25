Boleto Estudiantil Gratuito en Neuquén: cómo hacer el trámite online en 10 minutos y quiénes pueden acceder

El beneficio alcanza a estudiantes de Neuquén Capital de todos los niveles obligatorios y superiores. Foto: Archivo.

En Neuquén, la Municipalidad mantiene abierta la inscripción al Boleto Estudiantil Neuquino, el beneficio que garantiza el acceso gratuito al transporte público para estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario con domicilio en la ciudad. El trámite es online y se realiza a través de Muni Express.

El Boleto Estudiantil es un beneficio que “garantiza el derecho de todos y todas a la inclusión en el sistema educativo, fortaleciendo y fomentando la igualdad de condiciones”, destacó el Ejecutivo local.

Cómo tramitar el Boleto Estudiantil Neuquino online en Neuquén

El trámite está dirigido a quienes lo solicitan por primera vez y a estudiantes de nivel terciario, universitario y de centros de formación profesional que deben reinscribirse cada año. Desde el lunes 2 de marzo, estos niveles pueden iniciar la gestión online.

La inscripción se realiza en la plataforma Muni Express, donde se debe crear una “solicitud nueva”, completar los datos del estudiante y adjuntar la documentación en formato JPG, PNG o PDF. El tiempo estimado de carga no supera los 10 minutos.

Requisitos obligatorios para acceder al beneficio municipal

Para acceder al Boleto Estudiantil se exige DNI vigente con domicilio en Neuquén Capital, certificado de alumno regular actualizado y esquema de vacunación completo. En el caso de estudiantes terciarios o universitarios que deban certificar domicilio, se solicita constancia adicional: «Certificación de Domicilio (Servicio, Contrato de Alquiler, Comisaría)», explica la página.



La Municipalidad informó que la revisión puede demorar hasta 72 horas hábiles. Foto: archivo.

La revisión de la solicitud puede demorar hasta 72 horas hábiles. Una vez aprobada, el sistema indicará la oficina más cercana para retirar la tarjeta. El beneficio no alcanza a estudiantes de escuelas privadas a distancia o semipresenciales ni a instituciones de otras localidades.

Inversión millonaria para sostener el transporte gratuito

La municipalidad resaltó que el programa implica una inversión municipal de más de $2,3 millones por alumno al año. Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es sostener el acceso gratuito al transporte y aliviar el gasto de las familias de la ciudad.

Las notificaciones sobre el estado del trámite se envían al correo electrónico declarado y también pueden consultarse en la sección “Mis Solicitudes” dentro de la plataforma. En caso de observaciones, el sistema permite corregir la documentación y reenviarla.