Bono de Anses a jubilados y pensionados: quiénes lo cobran en diciembre 2025

La Anses informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento en diciembre 2025 del 2,34 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Además, para ciertas prestaciones hay un bono de 70 mil pesos más el medio aguinaldo. Los detalles en esta nota.

Anses: quiénes cobran el bono de 70 mil en diciembre 2025

Según lo informado por Anses, y oficializado por el gobierno de Javier Milei a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el bono previsional de 70 mil pesos será otorgado en diciembre 2025 a:

Personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05.

Personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias.

Personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de Anses.

De esta manera, la suma total para los jubilados con haberes mínimos en diciembre 2025 será de 581.319,39 pesos. Esto se desprende de los 340.879,59 pesos de haber mínimo con aumento, los 70 mil pesos de bono y los 170.439,80 pesos de medio aguinaldo.