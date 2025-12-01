Anses confirmó el pago de un bono extra de $70.000 para jubilados y pensionados en diciembre

El gobierno nacional dispuso el pago del último refuerzo extraordinario del año, un bono de $70.000, destinado a jubilados y pensionados. La medida fue oficializada a través del Decreto 848/2025 y busca contener la pérdida de poder adquisitivo de los haberes mínimos. Se suma al cobro del aguinaldo en el mismo periodo.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También se incluyen a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por madres de siete hijos o más.

La normativa detalla que, para percibir el bono, las prestaciones deben estar vigentes en el mes de su liquidación. Además, el refuerzo no sufrirá descuentos ni podrá ser computable para otros conceptos. En el caso de las pensiones, se considerará un único titular, independientemente del número de copartícipes.

Cómo se pagará el bono extra a jubilados y pensionados este diciembre

El esquema de pago establece que quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán la totalidad de los $70.000. Para aquellos jubilados o pensionados que superen ese umbral, el monto del bono se ajustará para que la suma del haber más el refuerzo no exceda el mínimo más un tope fijado por el decreto.

Los pagos se efectuarán durante el corriente mes.

Desde el Gobierno se argumentó que la Ley 27.609 generó efectos perjudiciales para los jubilados y pensionados, especialmente para los de menores ingresos. Esta situación llevó al Estado a mantener sus ingresos mediante ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales, implementados desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025.