Conocida la inflación de noviembre 2025, cuánto aumentarán las jubilaciones de Anses en enero 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de noviembre 2025 fue del 2,5%. El dato impactará directamente en los haberes que percibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en enero 2026. Los detalles en esta nota.

Conocida la inflación, cuánto cobrarán las jubilaciones de Anses en enero 2026

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad previsional, establecida por el Decreto 274/24, los incrementos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan de manera mensual y se calculan tomando como referencia el índice de inflación de dos meses atrás.

De esta manera, la inflación de noviembre es el dato utilizado para definir el aumento de diciembre. Aunque el porcentaje final aún debe ser confirmado oficialmente por el Gobierno Nacional, el aumento será cercano al 2,5%.

Con el aumento del 2,5%, el haber mínimo jubilatorio pasaría de $340.879 a $352.809, sin bono. En el caso de que se repita el refuerzo de $70.000, según detalló BAE Negocios, alcanzará los $422.809.

Calendario Anses de diciembre 2025

Este es el calendario de pagos de la Anses en diciembre 2025:

Pensiones No Contributivas

9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

12 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

12 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

9 de diciembre: DNI terminados en 0.

10 de diciembre: DNI terminados en 1.

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.