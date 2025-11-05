Cabify ya opera en Neuquén: cómo descargar la app y todo lo que necesitás saber para empezar a usarla

Cabify finalmente fue autorizada por el Municipio para su funcionamiento en Neuquén. Es hasta la fecha, la única aplicación de transporte privado que comenzó a recorrer de manera legal, las calles de la ciudad capital. Acá te contamos cómo acceder a la app y lo que necesitas saber para usarla.

Desde el martes, Cabify comenzó a recorrer las calles con más de 160 vehículos habilitados. La plataforma opera con vehículos particulares registrados y habilitados; y también incorporó a conductores de taxis y remises locales.

Cómo usar Cabify en Neuquén

El proceso para usar Cabify en Neuquén es el mismo que en otras ciudades donde la plataforma está habilitada. Pero para quienes no la conocen, acá dejamos el paso a paso:

Primer paso: descargar la aplicación desde la App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Segundo paso: registrarte en la app o en caso de ya tener cuenta, iniciar sesión.

Tercer paso: define tu viaje. Una vez dentro de la app, pulsá sobre la opción para «Introducir un destino» o «Pedir un Cabify». Luego tenes que establecer tu origen, la app detecta tu ubicación actual, pero puedes ajustarla. Finalmente, debes escribir la dirección a la que deseas llegar.

Cuarto paso: selecciona la categoría. La aplicación te mostrará las categorías de vehículos disponibles en Neuquén y podrás elegir la opción que prefieras.

Quinto paso: revisar el precio y confirmar. La app te mostrará un precio estimado para el trayecto y si estás de acuerdo, tenes que presionar «Pide ahora» para confirmar la solicitud.