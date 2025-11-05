Neuquén sumará semáforos con inteligencia artificial: «La ciudad tendrá onda verde», aseguró Mariano Gaido

Desde Barcelona, España, donde participa del Smart City Expo World Congress 2025, el intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, anunció que los semáforos de la ciudad van a operar con inteligencia artificial (IA). El objetivo principal es optimizar el flujo de tráfico y generar una «onda verde» de manera automática, reduciendo los tiempos de viaje y las infracciones de tránsito.

En diálogo con Río Negro Radio, Gaido explicó que la nueva tecnología, que ya está siendo implementada para modernizar trámites municipales, utilizará datos en tiempo real sobre el fluido vehicular, provistos por herramientas como Google, para ajustar la sincronización de los semáforos.

«La inteligencia artificial nos va a aportar la herramienta tecnológica para que la circulación sea mucho más moderna, ayudada por esa herramienta, vamos a tener esa onda verde que todos conocemos y que hoy se hace a partir de un técnico que lo hace de manera personal», detalló el jefe comunal.

La participación en el Smart City Expo World Congress 2025 en Barcelona permitió a Neuquén Capital posicionarse como un modelo de desarrollo tecnológico y sostenible. El intendente mencionó que, si bien la ciudad está bien posicionada, el evento global ofrece la oportunidad de conocer avances de otras ciudades del mundo.

El impacto de la Inteligencia Artificial en el tránsito de Neuquén

Gaido explicó que el desafío de movilidad de Neuquén responde a que es una «ciudad atípica» que funciona como el gran centro económico, financiero y educativo de la región. Detalló que, además de sus 350.000 habitantes permanentes, la capital recibe un flujo diario de 170.000 vehículos de localidades vecinas. Este fenómeno, según sus cálculos, duplica la población diurna: «Estamos hablando de la ciudad de 700.000 habitantes de día y 350.000 habitantes de noche», graficó.

En números 170.000 vehículos por día recibe la ciudad de Neuquén de localidades vecinas.

Para gestionar este caudal de tránsito, Gaido afirmó que es fundamental «buscar herramientas que ayuden», como las observadas en la cumbre de Barcelona. Mencionó la implementación de una «metodología nueva de transporte» relacionada con el «tránsito inteligente» —en alusión al sistema de IA—, así como el avance de inversiones público-privadas para desarrollar estacionamientos subterráneos. Aseguró que son soluciones que se pueden «transportar rápidamente a la ciudad de Neuquén».

La implementación de la IA en el tránsito se enmarca dentro de un ambicioso plan de movilidad que la ciudad expuso en el congreso global. El intendente destacó los avances en transporte público eficiente, con 180 colectivos que cubren toda la ciudad y una aplicación móvil reconocida por su eficacia y utilizada por más de 120.000 personas diariamente. Además, anunció un incremento del 20% en las unidades de transporte público a partir de marzo del próximo año.

En números 20% aumentarán las unidades de transporte público a partir de marzo de 2026.

El plan de movilidad también incluye la extensión de la red de bicisendas, que ya alcanza los 200 kilómetros, y la integración del tren, promoviendo un transporte multimodal y «verde».

Superávit récord para obras públicas

El intendente subrayó que Neuquén cuenta con un superávit presupuestario del 42%, con un presupuesto de 550.000 millones de pesos. Este equilibrio financiero permite destinar recursos a un plan de obras públicas «ambicioso», fundamental para acompañar el crecimiento de la ciudad, considerada la de mayor expansión en el país.

Entre las obras prioritarias se encuentra la Avenida Mosconi, un proyecto pluvial «crítico» para resolver históricas inundaciones en el sector bajo de la ciudad. Gaido afirmó que la Municipalidad dispone del presupuesto necesario y está lista para iniciar esta obra, que transformará la avenida en una vía de cinco carriles por mano y consolidará un polo económico a cielo abierto. Otros proyectos mencionados incluyen la consolidación de 3.000 cuadras de asfalto y mejoras en la Avenida Raúl Alfonsín.

Además, la ciudad impulsa otras iniciativas «smart», como la instalación de luces LED en toda la trama urbana para reducir el consumo energético y mejorar la seguridad, la construcción de 34 kilómetros de paseos costeros para potenciar el turismo y el cuidado ambiental, y el desarrollo de un centro ambiental y un parque solar que se licitarán próximamente. Asimismo, se busca consolidar un Polo Científico Tecnológico y mejorar el sistema de recolección de residuos con tecnología importada de Italia.

