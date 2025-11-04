Cabify empezó a recorrer las calles de Neuquén: más de 160 vehículos habilitados desde este martes

Cabify, la primera aplicación de transporte de pasajeros autorizada en Neuquén, empezó a recorrer las calles de la capital provincial desde este martes con más de 160 vehículos habilitados, de los cuales más de la mitad son conductores de taxis y remises.

La información fue confirmada por el subsecretario de Transporte de la municipalidad, Mauro Espinosa. El funcionario indicó que desde las 9 de hoy, la plataforma empezó a figurar como «disponible» para los usuarios de la ciudad.

La empresa, que es de origen español, había recibido la autorización de la comuna a mediados de octubre, luego de la reglamentación de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que normalizó el funcionamiento de este tipo de servicios de transporte.

Con la inscripción finalizada, se dio paso a un proceso de «reclutamiento» de titulares de vehículos y conductores, que pueden ser hasta cuatro por unidad de acuerdo a lo establecido por normativa.

Cabify ya recorre las calles de Neuquén: más de la mitad de sus vehículos son taxis y remises

Espinosa indicó que los rodados particulares que ya quedaron en condiciones de trabajar son 86. A esa cantidad se suman unos 90 taxis y remises, que también completaron el registro correspondiente.

Para recibir el visto bueno oficial, la firma española debió fijar un domicilio comercial, pagó el canon anual de explotación por $15.000.000 a nombre de la municipalidad y comenzó a tributar en la ciudad.

De acuerdo al responsable de Transporte, el estreno de Cabify «era muy esperado» por el Ejecutivo, ya que se trata de la única aplicación de su tipo habilitada hasta el momento. «Es importante que la gente, tanto conductores como pasajeros, sepa que el resto de las aplicaciones no se inscribió y, por lo tanto, no están autorizadas«, recordó.

Aplicaciones de transporte en Neuquén: el registro de titulares y conductores

Al proceso de la registración de la empresa se sumó el de los titulares de los vehículos y los choferes, lanzado por la aplicación oficial Muni Exprés. Para los primeros también se exigió el trámite de una licencia comercial y el pago de un monto anual de $200.000.

Como se mencionó, las personas habilitadas para conducir pueden ser hasta cuatro por vehículo. Los autos, además, tienen una antigüedad máxima establecida y deben contar con una oblea que certifique su servicio.

Consultado por el resto de las plataformas, Espinosa precisó que hasta ahora ninguna inició los pasos necesarios para desembarcar en la ciudad de Neuquén. Por eso, manifestó que las tareas de fiscalización «continuarán» y que los conductores que circulen informalmente serán multados.

Cabify ya recorre las calles de Neuquén: cuánto puede costar un viaje

En caso de descargar la aplicación, una de las exigencias es crear un usuario. Los métodos de pago pueden ser definidos por el pasajero y van desde el efectivo hasta la tarjeta de crédito, débito y al menos dos billeteras virtuales.

También existen distintas modalidades, como el servicio «convencional» y el de taxi, con distintas tarifas cada uno. El primero, por ejemplo, ofrece un viaje desde el monumento a San Martín hasta la intersección de la avenida Olascoaga y la calle Democracia, a orillas del río Limay, por $4.900. Mientras que un viaje entre el aeropuerto y el monumento con la misma opción aparece a $9.800.