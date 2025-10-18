CALF anunció un corte de luz para este domingo 19 de octubre: el detalle de las horas y la zona que alcanzará
La interrupción en el servicio eléctrico será por tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a un sector de la ciudad este domingo. La interrupción durará varias horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Domingo con corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados
CALF indicó que el corte programado para este domingo 19 de octubre será de la siguiente forma:
- Interrupción de 6 a 12 y afectará la zona desde 12 de Septiembre a Planas, entre Anaya y Soldado Desconocido. Será por remodelación en línea de Media Tensión.
