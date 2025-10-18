Sábado de clima primaveral y viento en el Alto Valle: máximas de casi 30°C y ráfagas de hasta 70 km/h

El aire «subtropical» regresó a la región y este sábado se notará sus primeros efectos, sobre todo en la región el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que será una jornada marcada por el clima primaveral con temperaturas que rozarán los 30°C, pero también el viento será un gran protagonista.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El pronóstico del tiempo para este sábado indicó que las ciudades del Alto Valle como Roca, Regina y Neuquén capital serán escenarios de temperaturas más agradables.

Si bien durante las primeras horas se registró un clima más frío, producto de las heladas, se prevé que con el transcurso de las horas las temperaturas vayan ascendiendo hasta alcanzar los 28°C. Este clima cálido se hará sentir más en la franja horaria de la tarde, pero al atardecer descenderá hasta permanecer en los 25°C.

Pero los casi 30°C no llegarán solos porque vendrán acompañados de un fuerte viento. El organismo nacional aclaró que para esta jornada no se espera una alerta meteorológica que genere mayores complicaciones, pero afirmó que las ráfagas del viento podrían alcanzar los 70 km/h durante la tarde.

De igual manera el viento no será constante, por lo que se irá presentando por periodos y al ingresar desde el sudoeste, podría traer un aire frío desde la zona cordillerana.