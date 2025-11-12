Circular con cuidado por la Ruta 40: realizan obras de bacheo entre Villa La Angostura y la 237

Vialidad lanzó un comunicado para solicitar a los conductores que manejen con cuidado por la Ruta Nacional 40. Informaron que están realizando obras de bacheo y durante la semana habrá equipos trabajando.

El comunicado de Vialidad

Según la información brindada, el tramo afectado será el comprendido entre el empalme de la Ruta Nacional 237 y la ciudad de Villa La Angostura.

Vialidad señaló que están realizando trabajos de bacheo con mezcla asfáltica caliente sobre el kilómetro 2068 de la Ruta 40. Además resaltaron que «estas tareas se extenderán durante toda la semana».

Si bien el tránsito no estará interrumpido, se solicita a los usuarios «transitar con extrema precaución, reducir la velocidad de marcha y respetar las indicaciones del personal».