La emergencia vial acelera la obra clave: Neuquén licitará el puente sobre el arroyo Carranza

El director de Defensa Civil, Carlos Cruz, reporta un trabajo sin descanso de los operarios para reponer la transitabilidad, mientras el gobierno busca mitigar un problema histórico que afecta a la principal arteria productiva del sector hidrocarburífero. (Neuquen informa)

El arroyo Carranza, un cauce aluvional cercano a Rincón de los Sauces, representa un punto crítico en la Ruta Provincial N° 5. Este camino es fundamental para el acceso a las áreas de Vaca Muerta ubicadas al norte se ve continuamente interrumpida.

Actualmente, la vía atraviesa el cauce mediante dos badenes de hormigón armado, denominados Norte y Sur. S

in embargo, durante las tormentas convectivas —caracterizadas por la intensa caída de agua en poco tiempo— el agua de escurrimiento superficial de su cuenca sobrepasa el badén Norte, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando serios inconvenientes.

A fin de mitigar estos cortes y los arrastres de sedimentos, el gobernador Rolando Figueroa autorizó el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza – R.P. N° 5”.

El proyecto prevé reemplazar los badenes existentes con un nuevo sistema de cruces que garantice la transitabilidad permanente y la seguridad vial, favoreciendo el desarrollo productivo en esta región estratégica. El presupuesto oficial asciende a $8.512.345.060 (a julio de 2025) y contempla un plazo de ejecución de 690 días corridos.

El temporal afecta la Ruta 5 en tiempo real

La necesidad de esta infraestructura se subraya con la situación que vive la Ruta Provincial N° 5 tras el reciente temporal.

El director de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó sobre las intensas jornadas que el personal de Vialidad atraviesa para habilitar esta vía, en lo que Cruz califica como la tarea de limpieza de la «columna de barro».

Después del gran trabajo, la zona de Puesto Carranza quedó habilitada, primero un carril, debido a las grandes acumulaciones de barro y el daño severo en la calzada.

En Puesto Hernández, se registró una acumulación de barro de hasta metro y medio de altura.

Vialidad trabajó para habilitar al menos una mano, con una expectativa de normalización total de la traza (doble mano) entre hoy a última hora o mañana.

Cruz explicó que la normalización total requiere un trabajo «continuo y complejo», que incluye no solo la limpieza de los sedimentos, sino también la reposición del material de la calzada dañado por la fuerza del agua.

Despliegue de emergencia y asistencia sanitaria

El despliegue de emergencia abarca un amplio sector de Neuquén, siendo Vaca Muerta y la Zona Centro las áreas más afectadas. Cruz destaca el trabajo sin descanso de Vialidad, personal policial, Defensa Civil, Secretaría de Emergencias, gobiernos locales y Bomberos Voluntarios.

Además de las tareas viales, la logística se enfoca en la asistencia a personas. La Policía y la Secretaría de Emergencias mantienen retenes para salvaguardar la integridad de las personas, evitando la circulación por zonas peligrosas y brindando asistencia sanitaria a aquellos que quedaron varados por las inclemencias del tiempo.

Se reportan también afectaciones en la Ruta Provincial 6, sectores de Cortadera (Ruta 7) hacia la Ruta 40, y las Rutas 10 y 14.

lEl presupuesto oficial asciende a 8.512.345.060 pesos (a valores de julio de 2025) y contempla un plazo de ejecución de 690 días corridos. La inversión está orientada a mejorar la conectividad y el desarrollo productivo en regiones estratégicas del territorio.

Con esta obra, el Gobierno provincial apunta a mitigar los cortes de tránsito ocasionados por crecidas y arrastres de sedimentos, asegurando una solución definitiva a un problema histórico para quienes circulan por la Ruta Provincial N° 5 y para las empresas que operan en la zona.