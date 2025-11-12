¡Chau lluvia! El sol vuelve a brillar en el Alto Valle: ¿cómo seguirá el viento este miércoles?

Después de dos días de clima inestable donde la tormenta se hizo sentir con fuerza en la región del Alto Valle, regresó el clima primaveral. El pronóstico adelantó un miércoles a puro sol donde las nubes se despiden totalmente, dejando atrás las lluvias registradas. Mirá el detalle del clima.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con buenas condiciones para la región. Se prevé una temperatura máxima que alcanzará los 24°C. La mínima, en tanto, se establecerá alrededor de los 12°C.

El viento será una característica presente durante gran parte del día en toda la región. Se esperan velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. Aunque se espera que su intensidad sea menor a la registrada el martes.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

En cuanto al estado del cielo, el SMN indica que se mantendrá soleado durante toda la jornada. Esto garantizará la presencia del sol, ideal para actividades al aire libre.